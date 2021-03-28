Bahreyn F2: Yakın mücadelede zafer Zhou'nun!

Bahreyn'deki Feature yarışı, pazar günü öğle saatlerinde gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, ilk turda Christian Lundgaard'a geçilmekten kurtulamadı.

İlk turda Robert Shwartzman, frenlemede duramayarak Roy Nissany'e çarptı ve İsrailli süeücü aracının kontrolünü kaybetti. Bu temas sonrası Nissany'nin aracı yolda kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Shwartzman, bu olay nedeniyle pitten geçme cezası aldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Felipe Drugovich, güzel bir atakla Lundgaard'ı geçmeyi başardı ancak Alpine'in genç yeteneği kendisine güzel bir atakla cevap vererek liderliğini geri aldı.

Turlar ilerledikçe dünkü ikinci sprint yarışını kazanan son F3 şampiyonu ve Prema sürücüsü Oscar Piastri çok iyi bir tempo yakalamaya başladı. Önce Guanyu Zhou'yu, ardından da Drugovich'i geçen Piastri, Lundgaard'ın ardına geldi ve 14. turda rakibini de geçerek liderliği aldı.

Bunun üzerine ART Grand Prix, Lundgaard'ı pite aldı. Piastri iyi bir tempoya sahip olduğu için pistte kalmaya devam etti, ancak ardındaki isimler pite geldi.

Yarışın 16. turunda Gianluca Petecof, ilk virajda mekanik bir problemle yolda kaldı ve o bölümde sarı bayraklar sallandı.

Bunun üzerine Prema, Piastri'yi pite aldı ve genç sürücü temelde yeni lider gibi görünse de, sarı bayrağın güvenlik aracına dönmesiyle, o anda pistte olan ve pit stopunu güvenlik aracı periyodunda yapan Marcus Armstrong'un gerisine düştü.

Aynı şekilde pite güvenlik aracı ardında giren Richard Verschoor da üçüncü sıraya yükseldi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Verschoor güzel ataklar yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Yarışın son bölümünde Guanyu Zhou, rakiplerinden çok daha iyi bir tempoya sahipti ve ikinciliğe kadar yükseldi. Son bölümde Verschoor'un tempo kaybetmeye başlamasıyla aradaki farkı kapattı ve rakibini güzel bir atakla geçip liderliğe oturdu.

Bitime yaklaşık üç tur kala ilk virajın çıkışında Dan Ticktum ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı ve bu temasın ardından Piastri spin atarak pist üstünde kaldı. Ticktum ise üçüncülüğe çıkmış oldu.

Son iki turda ikinci sırada yer alan Verschoor, biten lastikleriyle peş peşe hatalar yaptı ve ikinciliği Ticktum'a kaybetti. Ardından MP Motorsport sürücüsünü Liam Lawson da geçti.

Son anlarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Zhou, zorlu yarışı kazanan isim oldu.

Ticktum, son bölümdeki güçlü temposuyla birlikte Zhou'nun sadece 0.4 saniye gerisinde ikinci olarak podyuma çıktı ve 18 puan kazandı. İlk sprint yarışının galibi Lawson ise podyumu tamamladı.

Son bölümdeki tempo kaybının ardından Verschoor damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Güvenlik aracından sonra lider giden ancak gerilemekten kurtulamayan Armstrong beşinci olurken, Jehan Daruvala altıncı ve pitten geçme cezası sonrası iyi bir yükselişe imza atan Shwartzman yedinci oldu.

Güvenlik aracı arkasındaki cezaların ardından Lundgaard ve Drugovich gerilere düştü.

Sonuç olarak ilk onu Theo Pourchaire, Drugovihch ve Nannini tamamladı.

Yarış sonucu: