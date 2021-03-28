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Önceki / F2 Bahreyn: Piastri son turdaki atağıyla kazandı, Lundgaard ikinci oldu
FIA F2 / Bahrain / Yarış raporu

Bahreyn F2: Yakın mücadelede zafer Zhou'nun!

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Bahreyn'de gerçekleştirilen Formula 2 yarışında zafer UNI Virtuosi sürücüsü Guanyu Zhou'nun oldu.

Bahreyn F2: Yakın mücadelede zafer Zhou'nun!

Bahreyn'deki Feature yarışı, pazar günü öğle saatlerinde gerçekleştirildi ve yarışa pole pozisyonundan başlayan Guanyu Zhou, ilk turda Christian Lundgaard'a geçilmekten kurtulamadı.

İlk turda Robert Shwartzman, frenlemede duramayarak Roy Nissany'e çarptı ve İsrailli süeücü aracının kontrolünü kaybetti. Bu temas sonrası Nissany'nin aracı yolda kaldı ve piste güvenlik aracı girdi.

Shwartzman, bu olay nedeniyle pitten geçme cezası aldı.

Yarış yeniden başladıktan sonra Felipe Drugovich, güzel bir atakla Lundgaard'ı geçmeyi başardı ancak Alpine'in genç yeteneği kendisine güzel bir atakla cevap vererek liderliğini geri aldı.

Turlar ilerledikçe dünkü ikinci sprint yarışını kazanan son F3 şampiyonu ve Prema sürücüsü Oscar Piastri çok iyi bir tempo yakalamaya başladı. Önce Guanyu Zhou'yu, ardından da Drugovich'i geçen Piastri, Lundgaard'ın ardına geldi ve 14. turda rakibini de geçerek liderliği aldı.

Bunun üzerine ART Grand Prix, Lundgaard'ı pite aldı. Piastri iyi bir tempoya sahip olduğu için pistte kalmaya devam etti, ancak ardındaki isimler pite geldi.

Yarışın 16. turunda Gianluca Petecof, ilk virajda mekanik bir problemle yolda kaldı ve o bölümde sarı bayraklar sallandı.

Bunun üzerine Prema, Piastri'yi pite aldı ve genç sürücü temelde yeni lider gibi görünse de, sarı bayrağın güvenlik aracına dönmesiyle, o anda pistte olan ve pit stopunu güvenlik aracı periyodunda yapan Marcus Armstrong'un gerisine düştü.

Aynı şekilde pite güvenlik aracı ardında giren Richard Verschoor da üçüncü sıraya yükseldi.

Yarış yeniden başladıktan sonra Verschoor güzel ataklar yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Yarışın son bölümünde Guanyu Zhou, rakiplerinden çok daha iyi bir tempoya sahipti ve ikinciliğe kadar yükseldi. Son bölümde Verschoor'un tempo kaybetmeye başlamasıyla aradaki farkı kapattı ve rakibini güzel bir atakla geçip liderliğe oturdu.

Bitime yaklaşık üç tur kala ilk virajın çıkışında Dan Ticktum ve Oscar Piastri arasında temas yaşandı ve bu temasın ardından Piastri spin atarak  pist üstünde kaldı. Ticktum ise üçüncülüğe çıkmış oldu.

Son iki turda ikinci sırada yer alan Verschoor, biten lastikleriyle peş peşe hatalar yaptı ve ikinciliği Ticktum'a kaybetti. Ardından MP Motorsport sürücüsünü Liam Lawson da geçti.

Son anlarda ön bölümde herhangi bir değişiklik yaşanmadı ve Zhou, zorlu yarışı kazanan isim oldu.

Ticktum, son bölümdeki güçlü temposuyla birlikte Zhou'nun sadece 0.4 saniye gerisinde ikinci olarak podyuma çıktı ve 18 puan kazandı. İlk sprint yarışının galibi Lawson ise podyumu tamamladı.

Son bölümdeki tempo kaybının ardından Verschoor damalı bayrağı dördüncü sırada gördü.

Güvenlik aracından sonra lider giden ancak gerilemekten kurtulamayan Armstrong beşinci olurken, Jehan Daruvala altıncı ve pitten geçme cezası sonrası iyi bir yükselişe imza atan Shwartzman yedinci oldu.

Güvenlik aracı arkasındaki cezaların ardından Lundgaard ve Drugovich gerilere düştü.

Sonuç olarak ilk onu Theo Pourchaire, Drugovihch ve Nannini tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark
1 China Guan Yu Zhou United Kingdom UNI Virtuosi 32 -  
2 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 32 0.400 0.400
3 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 32 2.900 2.900
4 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 32 4.000 4.000
5 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 32 9.700 9.700
6 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 32 11.900 11.900
7 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 32 12.100 12.100
8 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 32 18.400 18.400
9 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom UNI Virtuosi 32 19.700 19.700
10 Italy Matteo Nannini HWA Racelab 32 19.800 19.800
11 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 32 20.900 20.900
12 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 32 21.200 21.200
13 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 32 27.300 27.300
14 Japan Marino Sato Italy Trident 32 28.800 28.800
15 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 32 31.500 31.500
16 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 32 40.600 40.600
17 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 32 48.400 48.400
18 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 32 1'01.900 1'01.900
19 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 29 3 laps  
  Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 15 17 laps  
  Italy Alessio Deledda HWA Racelab 0 32 laps  
  Israel Roy Nissany France DAMS 0 32 laps  
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F2 Bahreyn: Piastri son turdaki atağıyla kazandı, Lundgaard ikinci oldu

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Seri FIA F2
Etkinlik Bahrain
Editör Kemal Şengül

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