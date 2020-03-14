Bahreyn F2 ve F3 yarışları ertelendi

Formula 1'de 2020 Avustralya Grand Prix'si ertelenirken Bahreyn, Vietnam ve ayrıca Çin Grand Prix'leri de ertelendi.

Formula 1'in destek serileri Formula 2 ve Formula 3'ün Bahreyn Grand Prix ile sezona start vermesi gerekiyordu.

Ancak sezon öncesi testlerini burada yapan bu iki seri, buna rağmen tıpkı F1 gibi Bahreyn yarışını ertelediler.

Formula 2'de sezonun ilk yarışı böylece, iptal edileceği konuşulan Hollanda'da yapılacak. Daha sonra İspanya, Monako, Bakü, Red Bull Ring ve Silverstone yarışları gerçekleştirilecek.

Fakat Formula 2'nin de tıpkı 6 Haziran'daki Bakü yarışına kadar başlamaması bekleniyor.

F2 ve F3 CEO'su Bruno Michel, “Açılış yarışını ertelemek zorunda olduğumuz için üzgünüz."

"Ama elbette padoktakilerin ve taraftarlarımızın güvenliği ilk sırada gelmeli."

“Sezon öncesi testlerimizi Sakhir'de yaptık ve mümkün olan en kısa sürede orada yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

"Revize edilmiş 2020 F2 ve F3 takvimini daha sonra yayınlayacağız." dedi.