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FIA F2 / Bahreyn Aralık Testi / Test raporu

Bahreyn F2 testi 3. gün: Son günün lideri Deletraz

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Bahreyn F2 testi 3. gün: Son günün lideri Deletraz
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1 yedek pilotu Louis Deletraz, MP Motorsport ile katıldığı üç günlük sezon sonu F2 testinin son gününde zirvede yer aldı.

Deletraz, seans başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı ve 1:41.872 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu dereceyi gün boyunca tur atan hiçbir sürücü geçemedi ve Deletraz dışında kimse 1:42'nin altına inemedi.

İlk iki günün lideri Jehan Daruvala, yine iyi bir performans gösterdi ve sabahki bölümü 1.42.005 ile ikinci sırada tamamlarken, günü de 0.178 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

Üç gün boyunca atılan turlar göz önüne alındığında Daruvala, Çarşamba günkü 1:41.686'lık turuyla testlerin en hızlı ismi oldu.

Red Bull'un genç sürücüsü ve Hitech GP pilotu Juri Vips, sadece 0.1 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Carlin'den Dan Ticktum dördüncü sırada yer aldı.

F3 sürücüleri arasında en iyisi Liam Lawson'dı ve günü beşinci sırada tamamladı.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli altıncı olurken, UNI-Virtuosi'den Felipe Drugovich yedinci ve Campos'tan Ralph Boschung sekizinci oldu.

İlk onu Logan Sargeant ve Guilherme Samaia tamamladı.

Boschung ve Bent Viscaal (Trident), farklı nedenlerden dolayı sabah başlangıç/bitiş çizgisinde durdular ve günün geri kalanında piste geri dönemediler.

Öğleden sonra ise Theo Pourchaire yolda kaldı.

3. gün sabah bölümü sonucu:

  Sürücü Takım Zaman Tur
1 Louis Delétraz MP Motorsport 1:41.872 25
2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.005 31
3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.145 46
4 Dan Ticktum Carlin 1:42.302 30
5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.304 40
6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.409 35
7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.479 9
8 Logan Sargeant Campos Racing 1:42.524 26
9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:42.606 36
10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.695 39
11 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.697 39
12 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.818 32
13 Marino Sato Trident 1:43.009 16
14 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.028 37
15 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.164 28
16 Bent Viscaal Trident 1:43.478 35
17 Oscar Piastri PREMA Racing 1:43.521 30
18 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.704 19
19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.966 19
20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.749 22
21 Marcus Armstrong DAMS 1:47.574 41
22 Roy Nissany DAMS 1:47.964 43

3. gün öğleden sonra sonucu:

  Sürücü Takım Zaman Tur
1 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.435 26
2 Oscar Piastri PREMA Racing 1:42.784 33
3 Marcus Armstrong DAMS 1:42.827 25
4 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:43.268 32
5 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.411 35
6 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:43.612 41
7 Roy Nissany DAMS 1:43.652 32
8 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.665 29
9 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.922 47
10 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.228 28
11 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:45.504 38
12 Louis Deletraz MP Motorsport 1:46.787 42
13 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:47.218 42
14 Logan Sargeant Campos Racing 1:47.387 53
15 Marino Sato Trident 1:47.527 49
16 Jüri Vips Hitech Grand Prix 1:47.727 36
17 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:47.914 15
18 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:48.074 47
19 Jehan Daruvala Carlin 1:48.236 50
20 Dan Ticktum Carlin 1:48.258 50
-- Ralph Boschung Campos Racing -- 0
-- Bent Viscaal Trident -- 0
Bahreyn F2 testi 2. gün: Daruvala yine lider, Shwartzman ikinci!

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Bahreyn F2 testi 2. gün: Daruvala yine lider, Shwartzman ikinci!
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Bahreyn Aralık Testi
Editör Rachit Thukral

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