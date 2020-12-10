Bahreyn F2 testi 3. gün: Son günün lideri Deletraz

Deletraz, seans başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı ve 1:41.872 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Bu dereceyi gün boyunca tur atan hiçbir sürücü geçemedi ve Deletraz dışında kimse 1:42'nin altına inemedi.

İlk iki günün lideri Jehan Daruvala, yine iyi bir performans gösterdi ve sabahki bölümü 1.42.005 ile ikinci sırada tamamlarken, günü de 0.178 saniye geride ikinci sırada bitirdi.

Üç gün boyunca atılan turlar göz önüne alındığında Daruvala, Çarşamba günkü 1:41.686'lık turuyla testlerin en hızlı ismi oldu.

Red Bull'un genç sürücüsü ve Hitech GP pilotu Juri Vips, sadece 0.1 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Carlin'den Dan Ticktum dördüncü sırada yer aldı.

F3 sürücüleri arasında en iyisi Liam Lawson'dı ve günü beşinci sırada tamamladı.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli altıncı olurken, UNI-Virtuosi'den Felipe Drugovich yedinci ve Campos'tan Ralph Boschung sekizinci oldu.

İlk onu Logan Sargeant ve Guilherme Samaia tamamladı.

Boschung ve Bent Viscaal (Trident), farklı nedenlerden dolayı sabah başlangıç/bitiş çizgisinde durdular ve günün geri kalanında piste geri dönemediler.

Öğleden sonra ise Theo Pourchaire yolda kaldı.

3. gün sabah bölümü sonucu:

Sürücü Takım Zaman Tur 1 Louis Delétraz MP Motorsport 1:41.872 25 2 Jehan Daruvala Carlin 1:42.005 31 3 Juri Vips Hitech Grand Prix 1:42.145 46 4 Dan Ticktum Carlin 1:42.302 30 5 Liam Lawson Hitech Grand Prix 1:42.304 40 6 Lirim Zendeli MP Motorsport 1:42.409 35 7 Ralph Boschung Campos Racing 1:42.479 9 8 Logan Sargeant Campos Racing 1:42.524 26 9 Guilherme Samaia Charouz Racing System 1:42.606 36 10 Christian Lundgaard ART Grand Prix 1:42.695 39 11 Felipe Drugovich UNI-Virtuosi 1:42.697 39 12 Robert Shwartzman PREMA Racing 1:42.818 32 13 Marino Sato Trident 1:43.009 16 14 Clément Novalak UNI-Virtuosi 1:43.028 37 15 Théo Pourchaire ART Grand Prix 1:43.164 28 16 Bent Viscaal Trident 1:43.478 35 17 Oscar Piastri PREMA Racing 1:43.521 30 18 Roberto Merhi BWT HWA RACELAB 1:43.704 19 19 David Beckmann Charouz Racing System 1:43.966 19 20 Matteo Nannini BWT HWA RACELAB 1:44.749 22 21 Marcus Armstrong DAMS 1:47.574 41 22 Roy Nissany DAMS 1:47.964 43

3. gün öğleden sonra sonucu: