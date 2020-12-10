Bahreyn F2 testi 3. gün: Son günün lideri Deletraz
Haas Formula 1 yedek pilotu Louis Deletraz, MP Motorsport ile katıldığı üç günlük sezon sonu F2 testinin son gününde zirvede yer aldı.
Deletraz, seans başladıktan kısa bir süre sonra piste çıktı ve 1:41.872 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.
Bu dereceyi gün boyunca tur atan hiçbir sürücü geçemedi ve Deletraz dışında kimse 1:42'nin altına inemedi.
İlk iki günün lideri Jehan Daruvala, yine iyi bir performans gösterdi ve sabahki bölümü 1.42.005 ile ikinci sırada tamamlarken, günü de 0.178 saniye geride ikinci sırada bitirdi.
Üç gün boyunca atılan turlar göz önüne alındığında Daruvala, Çarşamba günkü 1:41.686'lık turuyla testlerin en hızlı ismi oldu.
Red Bull'un genç sürücüsü ve Hitech GP pilotu Juri Vips, sadece 0.1 saniye geride üçüncü en iyi dereceyi yaparken, Carlin'den Dan Ticktum dördüncü sırada yer aldı.
F3 sürücüleri arasında en iyisi Liam Lawson'dı ve günü beşinci sırada tamamladı.
MP Motorsport'tan Lirim Zendeli altıncı olurken, UNI-Virtuosi'den Felipe Drugovich yedinci ve Campos'tan Ralph Boschung sekizinci oldu.
İlk onu Logan Sargeant ve Guilherme Samaia tamamladı.
Boschung ve Bent Viscaal (Trident), farklı nedenlerden dolayı sabah başlangıç/bitiş çizgisinde durdular ve günün geri kalanında piste geri dönemediler.
Öğleden sonra ise Theo Pourchaire yolda kaldı.
3. gün sabah bölümü sonucu:
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Tur
|1
|Louis Delétraz
|MP Motorsport
|1:41.872
|25
|2
|Jehan Daruvala
|Carlin
|1:42.005
|31
|3
|Juri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:42.145
|46
|4
|Dan Ticktum
|Carlin
|1:42.302
|30
|5
|Liam Lawson
|Hitech Grand Prix
|1:42.304
|40
|6
|Lirim Zendeli
|MP Motorsport
|1:42.409
|35
|7
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|1:42.479
|9
|8
|Logan Sargeant
|Campos Racing
|1:42.524
|26
|9
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:42.606
|36
|10
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|1:42.695
|39
|11
|Felipe Drugovich
|UNI-Virtuosi
|1:42.697
|39
|12
|Robert Shwartzman
|PREMA Racing
|1:42.818
|32
|13
|Marino Sato
|Trident
|1:43.009
|16
|14
|Clément Novalak
|UNI-Virtuosi
|1:43.028
|37
|15
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:43.164
|28
|16
|Bent Viscaal
|Trident
|1:43.478
|35
|17
|Oscar Piastri
|PREMA Racing
|1:43.521
|30
|18
|Roberto Merhi
|BWT HWA RACELAB
|1:43.704
|19
|19
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:43.966
|19
|20
|Matteo Nannini
|BWT HWA RACELAB
|1:44.749
|22
|21
|Marcus Armstrong
|DAMS
|1:47.574
|41
|22
|Roy Nissany
|DAMS
|1:47.964
|43
3. gün öğleden sonra sonucu:
|Sürücü
|Takım
|Zaman
|Tur
|1
|Felipe Drugovich
|UNI-Virtuosi
|1:42.435
|26
|2
|Oscar Piastri
|PREMA Racing
|1:42.784
|33
|3
|Marcus Armstrong
|DAMS
|1:42.827
|25
|4
|Robert Shwartzman
|PREMA Racing
|1:43.268
|32
|5
|Clément Novalak
|UNI-Virtuosi
|1:43.411
|35
|6
|Guilherme Samaia
|Charouz Racing System
|1:43.612
|41
|7
|Roy Nissany
|DAMS
|1:43.652
|32
|8
|Roberto Merhi
|BWT HWA RACELAB
|1:43.665
|29
|9
|David Beckmann
|Charouz Racing System
|1:43.922
|47
|10
|Matteo Nannini
|BWT HWA RACELAB
|1:44.228
|28
|11
|Lirim Zendeli
|MP Motorsport
|1:45.504
|38
|12
|Louis Deletraz
|MP Motorsport
|1:46.787
|42
|13
|Liam Lawson
|Hitech Grand Prix
|1:47.218
|42
|14
|Logan Sargeant
|Campos Racing
|1:47.387
|53
|15
|Marino Sato
|Trident
|1:47.527
|49
|16
|Jüri Vips
|Hitech Grand Prix
|1:47.727
|36
|17
|Théo Pourchaire
|ART Grand Prix
|1:47.914
|15
|18
|Christian Lundgaard
|ART Grand Prix
|1:48.074
|47
|19
|Jehan Daruvala
|Carlin
|1:48.236
|50
|20
|Dan Ticktum
|Carlin
|1:48.258
|50
|--
|Ralph Boschung
|Campos Racing
|--
|0
|--
|Bent Viscaal
|Trident
|--
|0
Bu Haber Hakkında
|Seri
|FIA F2
|Etkinlik
|Bahreyn Aralık Testi
|Editör
|Rachit Thukral