Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
28 Mar
FP1:
16 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
22 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Arktik Ralli
22 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Hırvatistan Rallisi
22 Nis
Sıradaki Etkinlik
42 gün
Tüm programı gör
World Superbike
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
57 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Aragon
21 May
Sıradaki Etkinlik
71 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Roma E-Prix
10 Nis
Sıradaki Etkinlik
30 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Spa-Francorchamps
01 May
Yarış:
51 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum
FIA F2 / Haberler

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Editör

Marcus Armstrong, Bahreyn'deki FIA Formula 2 sezon öncesi testinin sabah seansında en hızlı isim olmayı başardı.

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

DAMS sürücüsü Marcus Armstrong, Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testinin son sabah seansında, 1:42.173'lük bir zaman turu kaydetti ve Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın önüne geçerek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Armstrong'un en hızlı derecesi, üç günlük testin en hızlı derecesinin sahibi olan Christian Lundgaard'ın zamanından 0.4 saniye yavaş kalsa da, sürücüler benzer şekilde sabah bölümünde sıralama simülasyonu yapmayı tercih ettiler.

Son bölümde Lawson, derecesini geliştirmeyi başardı ancak Armstrong'un 0.045 saniye ardında ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Hitech Grand Prix ile güçlü bir performans ortaya koyan Estonyalı Juri Vips, takım arkadaşından sadece 0.006 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

İlk dördü UNI Virtuosi'den Guanyu Zhou tamamlarken, lider Armstrong'dan sadece 0.061 saniye yavaş kaldı. Bu, ilk dördün sadece 0.061 saniye içinde dizildiği anlamına geliyor.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli, 0.183 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, onu da sadece 0.003 saniye geriden Prema Racing sürücüsü Robert Shwartzman takip etti.

Ralph Boschung sabah bölümünde 1:42.427 yapıp yedinci en iyi zamanı yaparken, Richard Verschoor sekizinci, FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri dokuzunu ve Felipe Drugovich onuncu oldu.

Salı gününün en hızlı iki ismi Lundgaard ve Dan Ticktum, sabah bölümünde kendilerini 14. ve 20. sıralarda buldular.

Ticktum'un Carlin'den takım arkadaşı Jehan Daruvala, ancak 21. sırada yer alabildi.

Toplam 690 tur tamamlanırken, Schwartzman'ın attığı 20 tur, bir pilotun attığı en az tur oldu.

paylaşım
yorumlar
Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

Önceki haber

Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari yeni aracını bugün tanıtıyor

4s
2
Formula 1

McLaren, AkzoNobel ile kontrat yeniledi

1s
3
Formula 1

Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu

1s
4
Formula 1

Marko: "Albon tutarlı olsaydı takımda kalabilirdi"

2s
5
Formula 1

F1 TV Pro %25 indirime girdi

20s
Son Haberler
Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong
F2

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

26dk
Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum
F2

Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

18s
F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard
F2

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

9 Mar 2021
Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı
F2

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

8 Mar 2021
Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı
F2

Çaylak Beckmann, F2 testlerinin ilk gününü lider olarak tamamladı

8 Mar 2021
Tom Howard More from
Tom Howard
Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum
FIA F2 / Test raporu

Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard Bahreyn Mart testleri
FIA F2 / Son dakika

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı
FIA F2 / Haberler

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

Çok Okunanlar Bugün

Ferrari yeni aracını bugün tanıtıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari yeni aracını bugün tanıtıyor

McLaren, AkzoNobel ile kontrat yeniledi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

McLaren, AkzoNobel ile kontrat yeniledi

Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Alfa Romeo'nun Bahreyn'deki test programı belli oldu

Marko: "Albon tutarlı olsaydı takımda kalabilirdi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Albon tutarlı olsaydı takımda kalabilirdi"

F1 TV Pro %25 indirime girdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 TV Pro %25 indirime girdi

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz ve Leclerc, başarılarına rağmen Hamilton'dan korkmuyor

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

F1 2021: Yarış takvimi, lansman tarihleri, pilot kadroları, test takvimi

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong
FIA F2 FIA F2 / Haberler

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

Son Haberler

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong
F2 FIA F2 / Haberler

Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum
F2 FIA F2 / Test raporu

Bahreyn F2 testi 2. gün: Öğleden sonra seansının en hızlısı Ticktum

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard
F2 FIA F2 / Son dakika

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı
F2 FIA F2 / Haberler

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.