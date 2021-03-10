Bahreyn F2 testi 3. gün: Sabah bölümünün en hızlısı Armstrong

DAMS sürücüsü Marcus Armstrong, Bahreyn'de gerçekleştirilen üç günlük sezon öncesi testinin son sabah seansında, 1:42.173'lük bir zaman turu kaydetti ve Yeni Zelandalı Liam Lawson'ın önüne geçerek seansın en hızlı ismi olmayı başardı.

Armstrong'un en hızlı derecesi, üç günlük testin en hızlı derecesinin sahibi olan Christian Lundgaard'ın zamanından 0.4 saniye yavaş kalsa da, sürücüler benzer şekilde sabah bölümünde sıralama simülasyonu yapmayı tercih ettiler.

Son bölümde Lawson, derecesini geliştirmeyi başardı ancak Armstrong'un 0.045 saniye ardında ikinci en iyi zamanın sahibi oldu.

Hitech Grand Prix ile güçlü bir performans ortaya koyan Estonyalı Juri Vips, takım arkadaşından sadece 0.006 saniye yavaş kaldı ve üçüncü oldu.

İlk dördü UNI Virtuosi'den Guanyu Zhou tamamlarken, lider Armstrong'dan sadece 0.061 saniye yavaş kaldı. Bu, ilk dördün sadece 0.061 saniye içinde dizildiği anlamına geliyor.

MP Motorsport'tan Lirim Zendeli, 0.183 saniye geride beşinci en iyi zamanı yaparken, onu da sadece 0.003 saniye geriden Prema Racing sürücüsü Robert Shwartzman takip etti.

Ralph Boschung sabah bölümünde 1:42.427 yapıp yedinci en iyi zamanı yaparken, Richard Verschoor sekizinci, FIA Formula 3 şampiyonu Oscar Piastri dokuzunu ve Felipe Drugovich onuncu oldu.

Salı gününün en hızlı iki ismi Lundgaard ve Dan Ticktum, sabah bölümünde kendilerini 14. ve 20. sıralarda buldular.

Ticktum'un Carlin'den takım arkadaşı Jehan Daruvala, ancak 21. sırada yer alabildi.

Toplam 690 tur tamamlanırken, Schwartzman'ın attığı 20 tur, bir pilotun attığı en az tur oldu.