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Önceki / F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich
FIA F2 / Bahrain / Sıralama turları raporu

Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı

Ekleyen:
, Editör

Bahreyn'de gerçekleştirilecek Formula 2 yarışı öncesinde pole pozisyonunu UNI Virtuosi sürücüsü Guan Yu Zhou kazandı.

Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı

Formula 2'de 2021 sezonunun ilk sıralama turları bugün, ikinci F1 antrenman seansından hemen önce gerçekleştirildi ve sürücüler kısa seansta en hızlı turu atabilmek için kıyasıya rekabete girdiler.

Felipe Drugovich, ilk on dakika geride kalırken 1:43.315'le zirvede yer almayı başardı ve ilk bölümü lider tamamladı.

Son 15 dakikaya girilirken Guanyu Zhou piste çıktı ve yumuşak lastiklerle 1:43.293 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Son 10 dakikaya girilirken neredeyse tüm sürücüler piste çıktılar ve son bir deneme daha yapmak istediler. Ancak Prema Powerteam sürücüsü Robert Shwartzman, bitime yaklaşık 6 dakika kala start finiş düzlüğünün başında mekanik bir problem yaşayarak durdu.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve seans durduruldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Christian Lundgaard 1:42.851 gibi harika bir tur attı ve liderliği oturdu.

Pole pozisyonunu kazanmış gibi görünüyordu ancak Çinli sürücü Zhou 1:42.848 yaparak sadece 0.003 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Zhou böylelikle yeni sezonun ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Zhou'nun Alpine sürücü akademisinden takım arkadaşı Lundgaard sadece 0.003 saniye geride ikinci olurken, antrenman turlarının en hızlısı olan Felipe Drugovich 0.363 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Böylelikle UNI Virtuosi sürücüleri ilk üçe girmiş oldular.

Carlin'den Dan Ticktum iyi bir seans geçirdi ve 0.4 saniye geride dördüncü sırada yer almayı başardı.

Jüri Vips 0.593 saniye geride beşinci olurken, MP Motorsport ile yine iyi görünen isimlerden biri olan Richard Verschoor altıncı oldu.

Red Bull destekli Jehan Daruvala yedinci, son F3 şampiyonu Oscar Piastri sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

İlk onu David Beckmann tamamladı.

Theo Porchaire 11. olurken, Shwartzman yaşadığı sorun nedeniyle 12. olabildi.

Şu anda Guanyu Zhou da dahil olmak üzere birden fazla kişi, bayrak kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altındalar.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara
1 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 9 1'42.848    
2 Denmark Christian Lundgaard France ART Grand Prix 10 1'42.851 0.003 0.003
3 Brazil Felipe Drugovich United Kingdom RUSSIAN TIME 9 1'43.211 0.363 0.360
4 United Kingdom Dan Ticktum United Kingdom Carlin 10 1'43.338 0.490 0.127
5 Estonia Jüri Vips United Kingdom Hitech Racing 9 1'43.441 0.593 0.103
6 Netherlands Richard Verschoor Netherlands MP Motorsport 9 1'43.443 0.595 0.002
7 India Jehan Daruvala United Kingdom Carlin 9 1'43.475 0.627 0.032
8 Australia Oscar Piastri Italy Prema Powerteam 10 1'43.478 0.630 0.003
9 New Zealand Liam Lawson United Kingdom Hitech Racing 8 1'43.519 0.671 0.041
10 Germany David Beckmann Czech Republic Charouz Racing System 9 1'43.559 0.711 0.040
11 France Théo Pourchaire France ART Grand Prix 10 1'43.585 0.737 0.026
12 Russian Federation Robert Shwartzman Italy Prema Powerteam 5 1'43.694 0.846 0.109
13 Switzerland Ralph Boschung Spain Campos Racing 9 1'43.704 0.856 0.010
14 New Zealand Marcus Armstrong France DAMS 9 1'43.729 0.881 0.025
15 Israel Roy Nissany France DAMS 11 1'43.768 0.920 0.039
16 Netherlands Bent Viscaal Italy Trident 10 1'43.839 0.991 0.071
17 Germany Lirim Zendeli Netherlands MP Motorsport 9 1'43.955 1.107 0.116
18 Brazil Guilherme Samaia Czech Republic Charouz Racing System 9 1'44.227 1.379 0.272
19 Japan Marino Sato Italy Trident 7 1'44.654 1.806 0.427
20 Italy Matteo Nannini HWA Racelab 9 1'44.825 1.977 0.171
21 Brazil Gianluca Petecof Spain Campos Racing 9 1'45.053 2.205 0.228
22 Italy Alessio Deledda HWA Racelab 7 1'46.712 3.864 1.659
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F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

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Seri FIA F2
Etkinlik Bahrain
Alt-etkinlik Sıralama
Editör Kemal Şengül

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