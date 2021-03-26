Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı

Formula 2'de 2021 sezonunun ilk sıralama turları bugün, ikinci F1 antrenman seansından hemen önce gerçekleştirildi ve sürücüler kısa seansta en hızlı turu atabilmek için kıyasıya rekabete girdiler.

Felipe Drugovich, ilk on dakika geride kalırken 1:43.315'le zirvede yer almayı başardı ve ilk bölümü lider tamamladı.

Son 15 dakikaya girilirken Guanyu Zhou piste çıktı ve yumuşak lastiklerle 1:43.293 yaparak liderliğe oturmayı başardı.

Son 10 dakikaya girilirken neredeyse tüm sürücüler piste çıktılar ve son bir deneme daha yapmak istediler. Ancak Prema Powerteam sürücüsü Robert Shwartzman, bitime yaklaşık 6 dakika kala start finiş düzlüğünün başında mekanik bir problem yaşayarak durdu.

Bunun üzerine kırmızı bayrak çıktı ve seans durduruldu.

Seans yeniden başladıktan sonra Christian Lundgaard 1:42.851 gibi harika bir tur attı ve liderliği oturdu.

Pole pozisyonunu kazanmış gibi görünüyordu ancak Çinli sürücü Zhou 1:42.848 yaparak sadece 0.003 saniye farkla pole pozisyonunu kazandı.

Zhou böylelikle yeni sezonun ilk pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Zhou'nun Alpine sürücü akademisinden takım arkadaşı Lundgaard sadece 0.003 saniye geride ikinci olurken, antrenman turlarının en hızlısı olan Felipe Drugovich 0.363 saniye geride üçüncü en iyi zamanı yaptı.

Böylelikle UNI Virtuosi sürücüleri ilk üçe girmiş oldular.

Carlin'den Dan Ticktum iyi bir seans geçirdi ve 0.4 saniye geride dördüncü sırada yer almayı başardı.

Jüri Vips 0.593 saniye geride beşinci olurken, MP Motorsport ile yine iyi görünen isimlerden biri olan Richard Verschoor altıncı oldu.

Red Bull destekli Jehan Daruvala yedinci, son F3 şampiyonu Oscar Piastri sekizinci ve Liam Lawson dokuzuncu oldu.

İlk onu David Beckmann tamamladı.

Theo Porchaire 11. olurken, Shwartzman yaşadığı sorun nedeniyle 12. olabildi.

Şu anda Guanyu Zhou da dahil olmak üzere birden fazla kişi, bayrak kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle inceleme altındalar.

Seans sonucu: