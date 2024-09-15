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Yarış raporu
FIA F2 Bakü

F2 Azerbaycan: Kaotik yarışı Verschoor kazandı

Richard Verschoor, Azerbaycan'daki F2 ana yarışını kazanarak sezonun 16. farklı kazananı oldu.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
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Andrea Kimi Antonelli, Prema Racing, Amaury Cordeel, Hitech Pulse-Eight, Richard Verschoor, Trident

Fotoğraf: Andrew Ferraro / Motorsport Images

Yarış başlangıcında, Maini beşinci sıradan kalkamayınca kaos başladı. MP Motorsport'tan Oliver Goethe, Invicta aracına arkadan çarparken, Pepe Marti, Maini'ye sert bir şekilde çarparak aracının pit duvarına doğru gitmesine neden oldu. Kazanın ardından yarış 34 dakika boyunca durduruldu.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Verschoor, Pepe Marti ve Kush Maini'nin starttaki ciddi kazasının ardından yeniden başlayan yarışta sakinliğini korumayı başardı. 

Verschoor, pit stop stratejisiyle Victor Martins'i (ART) geçti ve yarışın geri kalanında liderliğini korudu.

Son turlarda çıkan güvenlik aracı sayesinde rahat bir galibiyet aldı.

Yarış boyunca Luke Browning (ART) ve Dennis Hauger (MP Motorsport) arasında da yoğun bir mücadele yaşandı. Hauger, Browning'in ön kanadına hasar verdiği için ceza aldı.

Şampiyona için kritik öneme sahip olan Zane Maloney (Rodin), Andrea Kimi Antonelli ile olan mücadelesinde hata yaparak virajda kontrolü kaybetti ve yarış dışı kaldı.

Antonelli, hasarlı aracıyla yarışı tamamladı ve Verschoor ile Martins'in ardından üçüncü oldu.

Gabriel Bortoleto (Invicta), dördüncü sırada bitirdiği yarışta aldığı puanlarla şampiyona liderliğine yükseldi.

Şampiyonluk mücadelesinde geriye düşen Isack Hadjar ise 20. sırada başladığı yarışı puansız tamamladı.

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