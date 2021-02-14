Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

2019 yılında Fransız takımın akademisine katılan Zhou, geçtiğimiz sene Renault adı altında mücadele eden takımın F1 test sürücüsü olarak da görev almıştı.

Geçtiğimiz sene Formula 2'deki ilk galibiyetini almasına rağmen Zhou, sezonun başında şampiyona mücadelesi vermesinin ardından sezonu altıncı sırada tamamladı.

Çinli sürücü 2021 yılında, F2'deki ve UNI-Virtuosi takımındaki üçüncü senesini geçirecek ve Alpine, Zhou'ya şampiyona için mücadele etme hedefi koydu.

Alpine, gelecekteki F1 koltuklarına kendi junior sürücülerini koyma planları yapmakta, ancak Zhou'nun geleceği özel bir anlam taşımakta çünkü F1'e çıkması durumunda Zhou, F1'de tam zamanlı yarışan ilk Çinli pilot olacak.

Sharizman, Zhou'nun Çin'in F1 sürücüsü çıkarma adına jenerasyonda bir şansa sahip olduğunu ve Alpine'in ona bu şansı vermekte ortaya koyduğu bağlılığı anlattı.

Sharizman'ın açıklamaları şu şekilde: "Spesifik olarak Zhou vakasına baktığımızda, üç sene önce bu projeye onun akademide geçirdiği üçüncü yılın sonunda F1'e hazır olacağı hedefiyle bu yola başladık. Bu her zaman jenerasyonda bir olacak bir şeydi, özellikle Zhou'nun Çin'den geldiği göz önüne alındığında."

"Bir sonraki 15-20 sene içerisinde hiçbir şekilde başka bir Çinli sürücü görmeyeceğiz, ne Formula 3'te, ne Formula 4'te, ne de Formula 2'de."

"Bu da takımın kendisi olarak, Renault Grubu olarak, Alpine F1 Takımı olarak, gelecekte olduğundan emin olmayı istediğimiz ve kendimizi odakladığımız bir şey."

Zhou, Renault ile çıktığı testlerde pek çok kez F1 aracıyla sürüş yapma fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz sezonun çoğunluğunu 2018 model Renault ile geçiren Zhou, buna rağmen herhangi bir grand prix hafta sonuna katılmadı.

Ma Qinghua şu ana kadar F1 antrenman seansına katılan tek Çinli sürücü oldu. Qinghua, 2012 ve 2013 yıllarında HRT ve Caterham ile beş tane birinci antrenman seansına katılmıştı.

Motorsport.com'un, F1'e ulaşma konusunda Çin'de olan yüksek beklentiler hakkında neler düşündüğü sorusunu yanıtlayan Zhou, an itibariyle bu seneki şampiyonada yüksek bir sonuç almaya ve F1'e yükselmek için gereken süperlisans puanlarını toplamaya odaklandığını söyledi.

Zhou'nun açıklamaları şu şekilde: "Eğer şampiyon olabilirsem, ki bu potansiyele de sahibiz, o zaman bir F1 sürücüsü olabilirim ve F1 aracı sürmeye hazır olabilirim. Bu sene için net olarak hedefimiz bu, şampiyonayı kazanmaya çalışmak, şampiyona için mücadele eden biri olmak."

"Şampiyona mücadelesi vermek buradaki en önemli şey, ancak aksi takdirde ilk üçte sezonu bitirmek istiyorum. Geçmişte F2 şampiyonasında ilk üçe giren sürücülerin F1'e yükseldiklerini gördük."

"Potansiyelini göstermen için çok yüksek seviye bir şampiyona ve eğer bunu yapma fırsatın varsa, bir üst seviyeye çıkma şansın da var demektir."