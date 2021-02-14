Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Bahreyn GP
Biletler
28 Mar
FP1:
39 gün
Tüm programı gör
R
Formula 1
Çin GP
Biletler
11 Nis
Canceled
MotoGP
R
MotoGP
Katar GP
25 Mar
Sıradaki Etkinlik
38 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Doha GP
02 Nis
Sıradaki Etkinlik
46 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Monte Carlo Rallisi
21 Oca
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
İsveç Rallisi
11 Şub
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Assen
23 Nis
Sıradaki Etkinlik
67 gün
Tüm programı gör
R
World Superbike
Estoril
07 May
Sıradaki Etkinlik
81 gün
Tüm programı gör
Formula E
R
Formula E
Diriye E-Prix
26 Şub
Sıradaki Etkinlik
11 gün
Tüm programı gör
R
Formula E
Diriye E-Prix II
27 Şub
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
WEC
R
WEC
Sebring
17 Mar
Canceled
R
WEC
Algarve
04 Nis
Yarış:
48 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

paylaşım
yorumlar
Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Efe Kahya, Editör

Alpine akademi direktörü Mia Sharizman'a göre Guan Yu Zhou, Çin'in 15-20 sene içerisinde bir Formula 1 sürücüsü olması konusundaki tek şansı.

2019 yılında Fransız takımın akademisine katılan Zhou, geçtiğimiz sene Renault adı altında mücadele eden takımın F1 test sürücüsü olarak da görev almıştı.

Geçtiğimiz sene Formula 2'deki ilk galibiyetini almasına rağmen Zhou, sezonun başında şampiyona mücadelesi vermesinin ardından sezonu altıncı sırada tamamladı.

Çinli sürücü 2021 yılında, F2'deki ve UNI-Virtuosi takımındaki üçüncü senesini geçirecek ve Alpine, Zhou'ya şampiyona için mücadele etme hedefi koydu.

Alpine, gelecekteki F1 koltuklarına kendi junior sürücülerini koyma planları yapmakta, ancak Zhou'nun geleceği özel bir anlam taşımakta çünkü F1'e çıkması durumunda Zhou, F1'de tam zamanlı yarışan ilk Çinli pilot olacak.

Sharizman, Zhou'nun Çin'in F1 sürücüsü çıkarma adına jenerasyonda bir şansa sahip olduğunu ve Alpine'in ona bu şansı vermekte ortaya koyduğu bağlılığı anlattı.

Sharizman'ın açıklamaları şu şekilde: "Spesifik olarak Zhou vakasına baktığımızda, üç sene önce bu projeye onun akademide geçirdiği üçüncü yılın sonunda F1'e hazır olacağı hedefiyle bu yola başladık. Bu her zaman jenerasyonda bir olacak bir şeydi, özellikle Zhou'nun Çin'den geldiği göz önüne alındığında."

"Bir sonraki 15-20 sene içerisinde hiçbir şekilde başka bir Çinli sürücü görmeyeceğiz, ne Formula 3'te, ne Formula 4'te, ne de Formula 2'de."

"Bu da takımın kendisi olarak, Renault Grubu olarak, Alpine F1 Takımı olarak, gelecekte olduğundan emin olmayı istediğimiz ve kendimizi odakladığımız bir şey."

 

Zhou, Renault ile çıktığı testlerde pek çok kez F1 aracıyla sürüş yapma fırsatı yakaladı. Geçtiğimiz sezonun çoğunluğunu 2018 model Renault ile geçiren Zhou, buna rağmen herhangi bir grand prix hafta sonuna katılmadı. 

Ma Qinghua şu ana kadar F1 antrenman seansına katılan tek Çinli sürücü oldu. Qinghua, 2012 ve 2013 yıllarında HRT ve Caterham ile beş tane birinci antrenman seansına katılmıştı.

Motorsport.com'un, F1'e ulaşma konusunda Çin'de olan yüksek beklentiler hakkında neler düşündüğü sorusunu yanıtlayan Zhou, an itibariyle bu seneki şampiyonada yüksek bir sonuç almaya ve F1'e yükselmek için gereken süperlisans puanlarını toplamaya odaklandığını söyledi.

Zhou'nun açıklamaları şu şekilde: "Eğer şampiyon olabilirsem, ki bu potansiyele de sahibiz, o zaman bir F1 sürücüsü olabilirim ve F1 aracı sürmeye hazır olabilirim. Bu sene için net olarak hedefimiz bu, şampiyonayı kazanmaya çalışmak, şampiyona için mücadele eden biri olmak."

"Şampiyona mücadelesi vermek buradaki en önemli şey, ancak aksi takdirde ilk üçte sezonu bitirmek istiyorum. Geçmişte F2 şampiyonasında ilk üçe giren sürücülerin F1'e yükseldiklerini gördük."

"Potansiyelini göstermen için çok yüksek seviye bir şampiyona ve eğer bunu yapma fırsatın varsa, bir üst seviyeye çıkma şansın da var demektir."

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

Önceki haber

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , FIA F2
Pilotlar Guan Yu Zhou
Takımlar RUSSIAN TIME
Editör Luke Smith

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

1s
2
Formula 1

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

10s
3
Formula 1

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

5s
4
Formula 1

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

3s
5
Formula 1

Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor

30 dk
Son Haberler
Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
F2

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

1s
Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
F2

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

12 Şub 2021
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

10 Şub 2021
Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

10 Şub 2021
Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor
F2

Petecof, DAMS ile Formula 2'ye geçiyor

8 Şub 2021
Luke Smith More from
Luke Smith
Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?
Formula 1 / Analiz

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Formula 1'in sprint yarışlarını düzenlemek için neler yapması gerekiyor?
Formula 1 / Analiz

Formula 1'in sprint yarışlarını düzenlemek için neler yapması gerekiyor?

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!
Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 aracını ilk kez çalıştırdı, SF21'in lansman tarihini açıkladı!

More from
Guan Yu Zhou
F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"
Formula 1 / Son dakika

Zhou: "Alonso bana ve takıma birçok tavsiyede bulundu"

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak
Formula 1 / Son dakika

Lundgaard, Piastri ve Zhou Bahreyn'de teste katılacak

More from
RUSSIAN TIME
Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu Bahreyn
FIA F2 / Sıralama turları raporu

Bahreyn F2: Ilott pole pozisyonunu kazandı, Schumacher 10. oldu

Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı! Monza
FIA F2 / Sıralama turları raporu

Monza F2: Ilott pole pozisyonunda, Schumacher kaza yaptı!

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un Barcelona
FIA F2 / Sıralama turları raporu

Barcelona F2: Pole pozisyonu Ilott'un

Çok Okunanlar Bugün

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Motorların dondurulması kararı, Red Bull için ne manaya geliyor?

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: "Hamilton'ın maaşı F1'e uygun değil"

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?
Haber video
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari'nin yeni videosu, 2021 aracına dair ne tür ipuçları verdi?

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel daha şimdiden Aston Martin'e yardım etmeye başlamış

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Red Bull, 2021'den sonra Honda motorunun ismini değiştirebilir

Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz, Norris'le olan "özel ilişkisini" Ferrari'de tekrarlamak istiyor

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Ferrari, 2021 SF21'in hava girişini de değiştirdi

Son Haberler

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"
F2 FIA F2 / Son dakika

Alpine: "Zhou, 15 yıl boyunca Çin'in tek umudu"

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"
F2 FIA F2 / Son dakika

Piastri: "F2 çaylak sezonum, F1 temelim için 'çok önemli' bir konumda"

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
F2 FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
F2 FIA F2 / Son dakika

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.