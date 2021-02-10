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FIA F2 / Son dakika

Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!

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Yenilenen adıyla Alpine, sürücü akademisi çalışmalarına resmen başladı!
Ekleyen:
, News editor
Çeviren: Zeynep Temel, Editör

F1'e pilotlar yetiştirmeyi hedefleyen Renault Spor Akademisi yenilenerek 'Alpine Akademi' adıyla çalışmalarına resmen başladı.

İsmini yenileyen marka, F1'deki 2021 sezonu için 'Renault' adında değişikliğe gitmişti. 

Şimdi genç pilotları yetiştirdiği akademisinde aynı değişikliği yapan markanın, tüm motor sporları aktivitelerini 'Alpine' şemsiyesi altında toplamak istediği belli oldu.

Aynı zamanda Alpine genç sürücü kadrosunda, FIA F3 Şampiyonu Oscar Piastri, F2 pilotları Guanyu Zhou ve Christian Lundgaard, 2020 Formula Renault Eurocup galibi Victor Martins ve serinin ikincisi Caio Collet'in yer alacağını doğruladı.

Beşli, geçtiğimiz yılki Renault Spor Akademisi'nin bir parçası olarak Alpine çatısı altında yer almıştı.
Lundgaard ise bu sene beşinci yılına girecek ve en uzun süre ekipte bulunmuş isim olacak.

Bu, Piastri'nin programdaki ikinci yılı olacak ve Avustralyalı sürücü, Prema Racing ile F2'ye geçecek.

Çinli sürücü Zhou, UNI-Virtuosi tarafından F2'deki üçüncü sezonu için talep görürken Lundgaard'ın da bu kategoride kalması bekleniyor. Ekip ise bunu henüz onaylamış değil.

Lundgaard çaylak olarak F2'de geçirdiği sezonda iki yarış kazanarak ART GP'sini yedinci bitirmiş, Zhou bir zafer ve iki podyum daha elde ederek Virtuosi için altıncı olmuştu.

Bu arada, şampiyonluk serisindeyken yedi galibiyet elde eden Fransa doğumlu Renault Eurocup Şampiyonu Martins, Brezilya'nın yükselen yıldızı Collet ile birlikte bu yıl FIA F3'ten MP Motorsport'a geçiş yapacak.

Collet, 2020 Formula Renault Eurocup'ta beş galibiyet elde etmiş ve kısa süre önce de Prema ile sezon sonrası F3 testinde yer almıştı.

Sharizman, “Akademi, 2016'da başladığımızdan beri büyük aşama kaydediyor."

“Bu yıl kağıt üzerinde, geçen yıl sürücülerimizin on yedi galibiyet ve iki şampiyonada boy gösterdiğini görüyoruz, çok deneyimli bir kadromuz var."

“Bu yıl F2'de üç tane rekabetçi pilotumuz var. Hepsi de kendilerini kanıtladılar."

"Bu sene, Zhou'nun serideki üçüncü yılı. Şampiyonluk için deneyimiyle potansiyelini birleştirme zamanı geldi."

 

"Ayrıca, geçen sezon potansiyelini bize gösteren Christian'dan da yüksek beklentilerimiz var."

“F2'de bir çaylak olan Oscar da geçen yıl F3 tacını kazandıktan sonra bu yıla büyük bir güvenle girecek."

“Geçen yılın Eurocup Şampiyonu Victor ve MP Motorsport ikincimiz gibi... bu yıl F3'te de güçlü pilotlarımız var."

“2018'den sonra Victor'u ilk kez aramızda görmekten mutluluk duyuyoruz."

"Akademi'deki sürücüler, F1 için nelerin döndüğünü biliyorlar. En iyisini yapanlar için fırsat gelecektir." dedi. 

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Seri FIA F2 , FIA F3
Editör Tom Howard

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