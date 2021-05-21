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Önceki / Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı
FIA F2 Haberler

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Can Çarpıcı

Alpine Sürücü Akademsi'nde bulunan Formula 2 sürücüleri, Fransız ekibin Esteban Ocon ile kontrat yenilme görüşmelerine başlamasından etkilenmemiş.

Alpine'in akademi pilotları, Ocon'un devam etme ihtimalinden etkilenmemiş

Alpine takım CEO'su Laurent Rossi, bu sezonun sonunda kontratı bitecek olan Esteban Ocon ile sözleşme uzatmak için görüşmelere başlandığını doğrulamıştı.

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Buna ek olarak Rossi, Fransız ekibin halihazırda sözleşmesi bulunan Fernando Alonso'ya takım arkadaşı olması için Formula 1'den başka bir sürücüyle ilgilenmediklerini de belirtmişti. 

Ocon'un gelecek sene takımla birlikte kalacağının büyük ölçü de garantilenmesiyle birlikte, Alpine Sürücü Akademisi'nde bulunan Guanyu Zhou, Christian Lundgaard ve geçen sezonun F3 şampiyonu Oscar Piastri'nin gelecek sene Fransız ekip ile F1'de yarışma ihtimali yok oldu.

Bu üç sürücü de Alpine tarafından yönetiliyor ve marka, Renault ismini kullanırken F1 araçlarıyla testlere çıktılar.

F2 Sürücüler Şampiyonası'nın zirvesinde bulunan Zhou, Ocon'un takımdaki geleceği hakkında telaşlanmadığını ve daha çok, bu senenin F2 Sürücüler Şampiyonu olmaya odaklandığını söyledi.

Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Esteban Ocon, Alpine F1, in the Press Conference

Photo by: FIA Pool

Ocon'un kontrat durumunun F1'de yarışma arzusunu nasıl etkilediği sorulan Zhou, konu hakkında ifadeleri kullandı: ''Öncelikle daha çok F1 takımının çaylaklara ve genç sürücülere şans vermeye başlaması güzel.''

“Benim işim F2'de iyi bir iş çıkararak Alpine'i etkilemek. Bence yılın ortasında, şampiyonanın gidişatın göre, gelecek için daha iyi planlarımızı olacak ve umuyorum ki yakın zamanda F1'de şans bulabilirim.''

Piastri de Zhou ile aynı görüşlere sahip. Piastri, 2019 Formula Renault Eurocup ve F3'de şampiyonaları kazanmasının ardından; bu sezon F2'de üst üste 3. şampiyonluğunu hedefliyor.

Menajerliği eski Formula 1 pilotu Mark Webber tarafından Piastri, Mart ayında gerçekleştirilen sezonun ilk yarışını kazanarak şampiyonluk için ciddi bir aday olduğunu göstermişti.

Avustralyalı pilot konu hakkında şu ifadeleri kullandı: ''Gelecek sene hakkında düşünmek için henüz çok erken. Alpine'deki koltuk durumunun seneye nasıl olacağı konusunda hiçbir fikrim yok.''

''Esteban bu sene mükemmel bir iş çıkarıyor ve Fernando bize mükemmel olduğu bazı anlar gösterdi ki ondan bunları görmeye alışığız. Bence o hâlâ alışma sürecinde ve daha da güçlü hale gelecek.''

Christian Lundgaard, ART Grand Prix and Oscar Piastri, Prema Racing

Christian Lundgaard, ART Grand Prix and Oscar Piastri, Prema Racing

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

''Bana göre, [Ocon'un kontrat görüşmeleri] hiçbir şey değiştirmiyor. Ben F2'yi kazanmak için buradayım ve tabii ki hedefim F1'e yükselmek.''

''Geçmişte birkaç röportajda daha söylemiştim, eğer bu sene de şampiyonayı kazanırsam, bu üst üste 3. şampiyonluğum olacak ve bundan daha fazla ne yapabilirim bilmiyorum.''

''Öncelikli olarak Monako'daki hafta sonuna odaklıyım ve Alpine ile yönetimimin beni Formula 1'e çıkaracak şeyleri halledebilmesi için F2'de elimden geleni yapmaya çalışıyorum.''

Lundgaard ise güçlü bir sene geçirdiği takdirde, Alpine'i kendine bir şans vermesi için ikna edebileceğini düşünüyor. 

Lundgaard, ''Öncelikli olarak kendi işimi yapmalıyım ve sonrasında kararlar verilecek.''

''Onlar [Esteban Ocon ve Fernando Alonso] koltuklar için daha muhtemel duruyorlar çünkü koltuklar şu an onlarda yani onların da işlerini yapmaları gerekiyor. Eğer onlar, insanları tatmin edebilirlerse tabii ki koltuklar onlar da kalacak. Onlardan daha iyi bir iş çıkarıp parlamalıyım.''

''Monako'da 8. başlayacağım ve bu iyi değil ancak önümüzde uzun bir sezon ve hâlâ savaşılmayı bekleyen bir şampiyona var.'' dedi.

Bu üçlü, bu hafta sonu gerçekleştirilecek Monako Grand Prix'sinde 2'de yarışıyor. Üçlü arasından en iyi performans sergileyen, sıralama turlarında aldığı 3. sıra ile birlikte Piastri oldu.

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Monako F2: Zhou kazandı, Lundgaard şanssızlık yaşadı

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Seri FIA F2
Editör Tom Howard

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