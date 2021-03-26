FIA F2
FIA F2
R
FIA F2
Bahrain
27 Mar
Sprint Yarış 1:
14 Saat
:
05 Dakika
:
17 Saniye
Tüm programı gör
R
FIA F2
Monaco
20 May
Sıradaki Etkinlik
54 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Baku
04 Haz
Sıradaki Etkinlik
69 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Silverstone
16 Tem
Sıradaki Etkinlik
111 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Monza
10 Eyl
Sıradaki Etkinlik
167 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Sochi
24 Eyl
Sıradaki Etkinlik
181 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Jeddah
26 Kas
Sıradaki Etkinlik
244 gün
Tüm programı gör
R
FIA F2
Abu Dhabi
03 Ara
Sıradaki Etkinlik
251 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki / F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor Sonraki / F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich
FIA F2 / Haberler

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Alpine Akademi pilotu Christian Lundgaard, 2021'de ana hedefinin Formula 2 şampiyonluğunu kazanmak olduğunu söyledi.

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

Bu sene ART Grand Prix ile Formula 2'de mücadele edecek olan Lundgaard, şampiyonluğun favorilerinden birisi.

Seride ikinci senesini geçirecek olan Lundgaard, F1 aracı ile test yapmanın kendisini mutlu edeceğini ancak asıl hedefinin şampiyonluk olacağını söyledi.

Alpine Akademi bünyesinde yer alan bir diğer F2 pilotu Oscar Piastri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada F2'de iyi bir sezon geçirirse F1 testi fırsatı çıkabileceğini söylemişti. Bu ihtimal Lundgaard'a da soruldu.

Lundgaard, "Dürüst olmam gerekirse, bu sene F1 testi olacağı konusunda bir şey söylenmedi. Bu yüzden benim için bu sezonda kendime odaklanmam iyi olacak."

"Yolun hemen hemen sonuna geldik. Bu fırsata sahibim. Bu yüzden şu anda F2'ye odaklanıp, daha sonra F1 testine odaklanmayı tercih ederim."

"Bu sezon yeteri kadar iyi geçerse ve o zaman fırsat bulursam, bundan - test yapmaktan - mutlu olurum. Ancak şu an için ana hedefim F1 testi değil."

"Ana hedefimiz herkes için açık; şampiyonluğu kazanmak. Ardından test ve diğer fırsatlar gelecektir." dedi.

 

Geçen sene ART ile çaylak sezonunda potansiyelini gösteren ve şampiyon Mick Schumacher gibi iki yarış zaferi elde eden Lundgaard, istikrarsız sonuçlar nedeniyle geride kaldı ve şampiyonayı 7. sırada tamamladı.

19 yaşındaki yarışçı, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde en hızlı tur zamanını elde ederek seneye olumlu bir başlangıç yaptı.

F2 yarışları Türkiye'de yayınlanacak:

Lundgaard, "Kendime ya da takımıma güvenmiyor olsam, muhtemelen burada olmazdım."

"Arkamda bana inanan insanlar olduğu için memnunum. Aldığım destekten dolayı bundan daha fazla minnettar olamazdım."

"Alpine'e neler yapabileceğimi ve kendi değerimi bu sene göstermem lazım. Bu yüzden şampiyonluk mücadelesi vermeliyim."

"Bu şekilde söyleyince kulağa hoş geldiğini biliyorum ancak hedefimiz bu ve kendi bakış açımıza göre bu hedef oldukça açık."

"Bu sene takım olarak yaptığımız çalışmaların ardından, aynı hataları yapmadığımdan, geliştiğimden ve daha komple bir pilot olduğumdan emin olmalıyım. Kış döneminde hedefimiz bu oldu."

"Kendi hatalarıma bakıp, her durumu analiz edip neleri farklı yapabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

 
paylaşım
yorumlar
F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

Önceki haber

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

Sonraki haber

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Christian Lundgaard
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

37 dk
2
Formula 1

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

4s
3
Formula 1

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

2s
4
Formula 1

Aston Martin, düşük eğim dezavantajı nedeniyle tabanda değişiklik yaptı

1s
5
Formula 1

Perez: "Tek turda henüz yeterince iyi değilim"

17 dk
Son Haberler
Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı
FIA F2

Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı

5s
F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich
FIA F2

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

8s
Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı
FIA F2

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

14s
F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor
FIA F2

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

15s
F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’
FIA F2

F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’

24 Mar 2021
Tom Howard More from
Tom Howard
F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor
FIA F2 / Son dakika

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’
FIA F2 / Haberler

F2 patronu Michel: ‘’Yeni yarış formatına tek başımıza karar vermedik’’

MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı
FIA F2 / Son dakika

MP Motorsport, Verschoor’un Bahreyn’de yarışacağını onayladı

More from
Christian Lundgaard
F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard Bahreyn Mart testleri
FIA F2 / Son dakika

F2 Bahreyn testi 2. gün: Sabah bölümünün lideri Lundgaard

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı
FIA F2 / Haberler

Alpine, Zhou ve Lundgaard'ın F1'deki rollerini açıkladı

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar
FIA F2 / Son dakika

F2'de ART GP ve UNI-Virtuosi, Lundgaard ve Zhou'yu açıkladılar

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Bu kadar rekabetçi olmayı beklemiyorduk"

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Bahreyn GP 2. antrenman: Verstappen lider, Norris ikinci!

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Norris: "MCL35M, istediğim güven hissini vermiyor"

Aston Martin, düşük eğim dezavantajı nedeniyle tabanda değişiklik yaptı
Formula 1 Formula 1 / Analiz

Aston Martin, düşük eğim dezavantajı nedeniyle tabanda değişiklik yaptı

Perez: "Tek turda henüz yeterince iyi değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Perez: "Tek turda henüz yeterince iyi değilim"

Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Mercedes, Red Bull'la aralarında "çok yakın bir savaş" bekliyor

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Henüz sınırlarda değilim"

Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak
Formula 1 Formula 1 / Haberler

Brown'a göre Mercedes, 2022'de Russell ve Verstappen'le yarışacak

Son Haberler

Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı
FIA F2 FIA F2 / Sıralama turları raporu

Bahreyn F2: Sezonun ilk pole pozisyonunu Zhou kazandı

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich
FIA F2 FIA F2 / Antrenman raporu

F2 Bahreyn: Antrenmanların en hızlısı Drugovich

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı
FIA F2 FIA F2 / Haberler

Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

F2 favorisi olarak gösterilmek, Shwartzman'ın üstünde baskı yaratmıyor

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.