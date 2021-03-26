Alpine F1 destekli Lundgaard, F2 şampiyonluğuna odaklandı

Bu sene ART Grand Prix ile Formula 2'de mücadele edecek olan Lundgaard, şampiyonluğun favorilerinden birisi.

Seride ikinci senesini geçirecek olan Lundgaard, F1 aracı ile test yapmanın kendisini mutlu edeceğini ancak asıl hedefinin şampiyonluk olacağını söyledi.

Alpine Akademi bünyesinde yer alan bir diğer F2 pilotu Oscar Piastri de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada F2'de iyi bir sezon geçirirse F1 testi fırsatı çıkabileceğini söylemişti. Bu ihtimal Lundgaard'a da soruldu.

Lundgaard, "Dürüst olmam gerekirse, bu sene F1 testi olacağı konusunda bir şey söylenmedi. Bu yüzden benim için bu sezonda kendime odaklanmam iyi olacak."

"Yolun hemen hemen sonuna geldik. Bu fırsata sahibim. Bu yüzden şu anda F2'ye odaklanıp, daha sonra F1 testine odaklanmayı tercih ederim."

"Bu sezon yeteri kadar iyi geçerse ve o zaman fırsat bulursam, bundan - test yapmaktan - mutlu olurum. Ancak şu an için ana hedefim F1 testi değil."

"Ana hedefimiz herkes için açık; şampiyonluğu kazanmak. Ardından test ve diğer fırsatlar gelecektir." dedi.

Geçen sene ART ile çaylak sezonunda potansiyelini gösteren ve şampiyon Mick Schumacher gibi iki yarış zaferi elde eden Lundgaard, istikrarsız sonuçlar nedeniyle geride kaldı ve şampiyonayı 7. sırada tamamladı.

19 yaşındaki yarışçı, Bahreyn'deki sezon öncesi testlerde en hızlı tur zamanını elde ederek seneye olumlu bir başlangıç yaptı.

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Lundgaard, "Kendime ya da takımıma güvenmiyor olsam, muhtemelen burada olmazdım."

"Arkamda bana inanan insanlar olduğu için memnunum. Aldığım destekten dolayı bundan daha fazla minnettar olamazdım."

"Alpine'e neler yapabileceğimi ve kendi değerimi bu sene göstermem lazım. Bu yüzden şampiyonluk mücadelesi vermeliyim."

"Bu şekilde söyleyince kulağa hoş geldiğini biliyorum ancak hedefimiz bu ve kendi bakış açımıza göre bu hedef oldukça açık."

"Bu sene takım olarak yaptığımız çalışmaların ardından, aynı hataları yapmadığımdan, geliştiğimden ve daha komple bir pilot olduğumdan emin olmalıyım. Kış döneminde hedefimiz bu oldu."

"Kendi hatalarıma bakıp, her durumu analiz edip neleri farklı yapabileceğimi anlamaya çalışıyorum. Bir süredir bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.