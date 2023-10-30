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Alfa Romeo, Pourchaire için Super Formula koltuğu bulmaya çalışıyor

Alfa Romeo, Formula 2 pilotu Theo Pourchaire için 2024 sezonunda Super Formula serisinden bir koltuk bulmaya çalışacak. Genç pilotun Dünya Dayanıklılık Şampiyonasına geçmesi de ihtimallerden bir diğeri.

Editör Fırat Kocaman
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Theo Pourchaire, ART Grand Prix, Jack Doohan, Virtuosi Racing

Formula 2 sezonunun bitimine bir yarış kala Fransız pilot Pourchaire, şampiyonluğa ulaşmak üzere. Alfa Romeo ise Formula 2’de dördüncü sezonunu tamamlayan ve tabiri caizse yerinde sayan pilot için başka çözümler aramaya devam ediyor.

Şu an Super Formula serisinde Impul ve KCMG takımlarının boş koltukları bulunuyor.

Alfa Romeo takım patronu Alunni Bravi, Motorsport.com muhabirlerine verdiği demeçte şunları söyledi: “Pourchaire’in bizim programımızın yanı sıra başka serilerde de yarışması gerekiyor.”

“Tabi ki Formula 1 takımımıza daha fazla dahil olacak, simülatörleri kullanacak ve yedek pilotu olacak. Ancak yarışmaya devam etmesi gerekiyor. Onun için farklı serileri araştırıyoruz, ihtimallerden biri WEC (Dünya Dayanıklılık Şampiyonası), diğeri ise Japonya’daki Super Formula.”

Alunni Bravi, Japonya’daki Super Formula serisinin genç pilot için bir sıçrama hamlesi olacağını şu cümlelerle anlattı: “Bana göre Super Formula çok rekabetçi bir seri.”

“2016’da Stoffel Vandoorne, 2017’de Pierre Gasly ve bu sezon Liam Lawson ile deneyim etmiş olduk.”

“Seride hala boş koltuklar var. Benim için önemli olan pilotun şampiyonluk kazanması değil, rekabetçi bir seride yarışması daha önemli. Super Formula araçları, Formula 1 araçlarına viraj hızları bakımından oldukça benzeyen yüksek performanslı araçlar.”

“Bu yüzden Super Formula’nın Formula 2’ye benzer şekilde iyi bir seri olduğunu düşünüyorum. Ve Pourchaire için bu seride yarışmayı bir fırsat olarak değerlendiriyorum.”

“WEC serisini ve diğer seçenekleri de değerlendiriyoruz.”

Hatırlanacağı üzere Pourchaire, Meksika Grand Prix’sinin ilk antrenman seansında Valtteri Bottas’ın aracını kullandı ancak rekabetçi bir tur atamadan seansı tamamladı.

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C43, garajdan ayrılıyor

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Theo Pourchaire, Alfa Romeo C43, garajdan ayrılıyor

Antrenman seansında olanlar hakkında açıklama yapan Bravi, “Gelecek sezonun aracı olan C44 için bir fren parçası test ettik.”

“Ne yazık ki çözemediğimiz bir sorun yaşadık ve bir sonraki seansta fren parçasını söktük. Bu durum Theo’nun rekabetçi bir tur atamadan seansı tamamlamasına sebep oldu. Sonrasında ise vites kutusunu ve güç ünitesini çıkartmamız gerekti, tüm seans çöpe gitmiş oldu.”

“Ona mümkün olduğunca bol sürüş imkanı vermek istedik ancak bir yandan diğer araçtaki yöntemleri izliyorduk. Ona özel bir çaylak pilot seansı planlamamıştık.”

“Benim için en önemli şey Theo’nun tepkisiydi. Takım telsizinde son derece sakindi ve olgun bir pilot olduğunu gösterdi. Bizim için utanç verici bir antrenman seansıydı.”

Ayrıca Pourchire Abu Dabi Grand Prix'i haftasında da Alfa Romeo'nun ilk seansına çaylak pilot olarak katılacak. Sonraki hafta ise çaylak pilot testlerinde yine C43 aracını kullanma fırsatını bulacak.

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