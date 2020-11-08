Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Jean Alesi, geçen yılın sonunda oğlunun Formula 2'de yarışabilmesi adına nadir bulunan Ferrari F40 aracını satmak zorunda kalmıştı.

Ancak bu yetmemişe benziyor. Son çıkan haberlere göre eski Ferrari pilotunun oğlunun kariyeri sona doğru yaklaşıyor.

İsviçreli Blick gazetesine konuşan Jean Alesi, artık masrafları karşılayacak paraya sahip olmadığını ve bunu karşılayacak sponsorlar da bulamadıklarını belirtti.

Alesi, "2021 için sponsorumuz yok, oğlum Ferrari Yarış Akademisi'nden atıldı ve artık para bulamıyorum. Ferrari F40'ımı bile satmak zorunda kaldım!"

"2020'de HWA takımına bir milyon euronun üzerinde ödeyerek hata yaptık. Bize verilen hiçbir söz tutulmadı. MP Motorsport'a geçtiğimizde , HWA bizden 80 bin euro daha istedi." dedi.

Bununla ilgili henüz resmi bir açıklama yok ve Giuliano adı Ferrari Yarış Akademisi (FDA) üyeleri arasında yer almaya devam ediyor.

Alesi bu yıl şimdiye kadar sadece sekiz puan topladı ve şampiyonayı 17. sırada götürüyor.