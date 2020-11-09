Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

1990'larda Ferrari adına mücadele eden Jean Alesi, oğlu Giuliano Alesi'nin motor sporlarında ilerlemesi için mücadele veriyor.

Giuliano, Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alıyordu ancak baba Alesi onun akademiden çıkarıldığını ve kariyerinin artık ciddi risk altında olduğunu söyledi.

Blick'e konuşan Alesi, "Sene başında (Formula 2'de) yanlış takımı seçtik. HWA'ya bir milyondan fazla ödeme yaptık ancak bize verilen sözler tutulmadı. Giuliano, başka bir takıma geçtikten sonra dahi HWA 80.000 Euro para talep etti." dedi.

Bu sene Formula 2'de ilk kez mücadele eden HWA ile Alesi, yalnızca bir defa ilk 10 içerisinde yer alabildi. MP Sport'a geçtikten sonra da Alesi için değişen bir şey olmadı. Alesi F2'deki ilk senesinde 15. olmuştu. GP3'teki 3 sezonunda da Alesi'nin beşincilikten daha iyi bir sezonu olmadı.

Baba Alesi şöyle devam etti: "Durum üzücü. Gelecek sene için sponsor yok ve Ferrari, Giuliano'yu akademiden kovdu."

"Bu sene para bulabilmek için, Ferrari F40'ımı satmıştım ancak daha fazla yatırım yapamam."

Ferrari, Giuliano Alesi'nin gönderilmesiyle alakalı bir açıklama yapmadı.