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FIA F2 / Son dakika

Alesi, F2'deki ikinci yılında daha iyi olacağına inanıyor

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Alesi, F2'deki ikinci yılında daha iyi olacağına inanıyor
Ekleyen:
, Editör
25 Oca 2020 07:40

Jean Alesi'nin oğlu Giuliano Alesi, Formula 2'deki ikinci yılının geçen yıla kıyasla daha iyi olacağını düşünüyor.

Geçen sezon GP3'ten Formula 2'ye adım atan Alesi, sezonun ilk bölümünde olmasa bile, ikinci yarıda iyi bir çıkış yakalamış ve beş kez ilk sekiz arasına girmeyi başarmıştı.

Yine de ilk yılını 20 puanla 15. sırada noktaladı ve yeni sezonda da Formula 2'de yarışmayı sürdürecek.

Alesi, yeni sezonda HWA haline gelen Arden'de yarışacak.

Genç sürücü, serideki ikinci yılında daha iyi bir iş yapacağından neredeyse emin.

Yeni sezonda Artem Markelov'un takım arkadaşı olacak Alesi, “Sezon başında hem benim hem de takımın kafası biraz karışmıştı."

"Tabii ki  başlangıç ​​en iyisi değildi. Ancak ilerlemek ve gelişmek için problemlerle baş etmeye çalıştık ve problemleri yavaş yavaş çözdük. Temel olarak araca adapte olmam gerekiyordu. Bu zaten herhangi bir sürücünün görevidir."

"F2 aracı normalde kullandığımız teknikten tamamen farklıydı ve başlangıçta gerekli bilgiye sahip olmadığım için zorluklar yaşadım. Aracı hissetmem zaman aldı."

“Monza'da ileriye doğru iyi bir adım atabildik. Sezonun kötü başlamasından sonra bunu Ferrari taraftarlarının önünde başarmak güzeldi."

"Geçen yıl istikrarsızdım ama bana çok şey öğretti. Geliştim, takım gelişti ve mümkün olan en yüksek sonuçları elde etmek için birlikte çabaladık."

"Şimdi bile üzerinde çalışabilecek çok şeyim var. Sürüş ve işe yaklaşım açısından, elbette en mükemmel durumda değilim ama genel olarak memnunum." dedi.

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Editör Kemal Şengül

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