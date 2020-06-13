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FIA F2 / Son dakika

Alesi, F1'in destek serilerinde sponsorluk krizleri olmasını bekliyor

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Alesi, F1'in destek serilerinde sponsorluk krizleri olmasını bekliyor
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Çeviren: Abdullah Çelik
13 Haz 2020 05:50

Eski Formula 1 pilotu Jean Alesi, Formula 2 gibi alt serilerde bazı sponsorluk krizlerinin yaşanabileceğini bu yüzden pilotların sıkıntı yaşamalarından endişe duyduğunu söyledi.

Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ekonomik açıdan zararları olması bekleniyor. Alesi, daha şimdiden bu senenin sonunda bazı sıkıntılar olabileceğini düşünüyor.

Oğlu HWA ile F2'de yarışan Alesi, sponsorların para harcamaya sıcak bakmadıklarını, yarışların kapalı kapılar arkasında gerçekleştirilmesinin ve takvimin netleşmemesinin onların bu durumdan rahatsız olmalarına neden olduğunu söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Alesi, "Felaket olacak. Felaket diyorum, neden? Çünkü biz yarıştığımız seride yarışmak için ödeme yapıyoruz. Takımlara para ödemeniz lazım ve F2'de yarışma ücretleri çok yüksek. Bu yüzden bir çoğumuz, babaların çoğu oğullarını yarıştırmak için ödemek zorunda."

"Ben pistte oluyorum, sponsorlar getiriyorum, F1 padoğuna partnerler getiriyorum ve Giuliano ile hafta sonundan keyif alıyorum. Bu süreçte F1'i de izliyorlar."

"Ancak bu sona erecek çünkü bu sezon pistte sadece pilotlar ve teknik ekip olacak. Şimdiden sorun yaşamaya başladım. Sponsorlar devam etme konusunda çok mutlu değiller çünkü F2 aracında olmanın bir avantajı kalmayacak. Çok zor olacak."

"Bu sezon, sponsoru olan pilotlara şimdiden ayrılık mektubu gitti. Tüm sezon iki ay içerisinde olup biteceği için bunu istemediklerini söylediler."

"Bu süre zarfında tüm dünyada sporlar başlayacak. Şampiyonlar Ligi, İtalya Serie A, F1 ve spor araç yarışları hepsi aynı anda olurken, kim F2 izleyecek? Her şey zorlaşacak." dedi.

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab

Alesi, FIA'nın ve Liberty Media'nın bu sene genç sürücülerin yaşayabileceği sorunların fark etmelerini ve ona göre önlem almalarını istiyor.

Alesi, "Bu konuda bir çözümüm yok. F1'de Ross Brawn ve Jean Todt'dan oluşan çok güçlü bir grup var. Bu insanlar motor sporlarını kurtarmak için her şeyi yaptılar. Mekanizmayı biliyorlar."

"Nasıl tepki vereceklerini biliyorlar. Umarım bu sezonu çocuklar için hızlı bir şekilde kurtarırlar." dedi.

F2'nin ve F3'ün patronu Bruno Michel, "Bilirsiniz, sponsorlar ve pilotlar arasında her sene her zaman sorun olur. Her şeyin sorunsuz ve mükemmel ilerlediği hiçbir sezonum olmadı."

"Bu sene muhtemelen her şey daha sıkıntılı olacak. Ancak yarışlara başlamadığımız sürece, neler olacağını tahmin etmek zor olacak. Duyduklarıma göre şu an için dönmeyi planlamayan pilot ya da takım yok. En önemlisi bu."

"Sonrasında bütçe ödemeleri nasıl olacak? Takımlarla anlaşmalar konusunda çok dikkatli olacağız. Durumun tam olarak nasıl olduğunu anlamaya çalışacağız." edi.

 

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Editör Jonathan Noble

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