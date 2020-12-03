Aitken'den boşalan Campos F2 koltuğuna Boschung geçecek

İsviçreli sürücü Boschung'un 2021 sezonu için Campos'un F2 pilotlarından biri olarak duyurulmuştu ve 2017'de F2 kariyerine başladığı takımla yeniden bir araya gelecek.

Williams pilotu George Russell, Mercedes'te Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Alman üreticiye geçiş yapmış, ondan boşalan koltuğa ise Campos F2 sürücüsü Jack Aitken geçmişti.

Boschung zaten Bahreyn'e gelmişti. Çünkü Bahreyn'deki yarışın ardından sezon sonu F2 testi gerçekleştirilecek.

Takım patronu Adrian Campos, "Bize önümüzdeki yıl birlikte çalışmaya başlamak için güzel bir fırsat sunacağı için, Ralph'i aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz."

"Bu, böylesine profesyonel bir yarış ortamında, herkes için altın bir şanstır."

"Sürücülerimiz Ralph ve Guilherme [Samaia] ile Sakhir'de güçlü bir performans sergilemeyi umuyoruz. Heyecan verici görünen bu yeni düzende yarışmayı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.