Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

Nannini normalde HWA ile hem F2 hem de Formula 3 serileri için anlaşmaya varmıştı, fakat Monako F2 yarışı öncesinde tamamen F3 programına odaklanma kararı aldı. Bu da Aitken'e Monako ve Bakü için HWA kapılarını açtı.

Karar, Nannini'nin Barselona'daki F3 sezonunun ilk yarışında aldığı podyumdan birkaç gün sonra geldi. Eski Formula 1 pilotu Alessandro Nannini'nin yeğeni olan 17 yaşındaki sürücü, Mart ayında Bahreyn'de, HWA takımı ile katıldığı ilk yarış hafta sonunda etkileyici bir iş yaparak ilk ona girmişti.

Motorsport.com, Monako ve Bakü'nün zorlukları göz önüne alındığında, koltuğu doldurmak için deneyimli bir isim istediğini ve bu yüzden Aitken'de karar kıldığını öğrendi. Başlangıçta Alessio Deledda da koltuk için adaydı.

Geçen yıl Sakhir'de Williams ile ilk F1 yarışına çıkan Aitken, F2'de üç sezon yarıştı ve dört galibiyet alırken toplamda yedi podyum elde etti.

25 yaşındaki sürücü bu sezon, GT World Challenge Europe'da Emil Frey Racing Lamborghini adına yarışıyor.

Aitken," HWA'nın Monaco ve Bakü'deki yarışlarda kendilerine katılmamı istemesi karşısında şaşırdım ama aynı zamanda oldukça onur duydum."

"Onlar benim en sevdiğim pistlerden ikisi ve benim için gerçek bir zevk olacak! HWA'yı geçmişte birbirimize karşı verdiğim savaşlardan tanıyorum."

"Formula 2'ye geri dönmeyi ve bu iki yarış hafta sonundan maksimumu elde etmek için HWA ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.