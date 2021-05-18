Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs

Uygulamalarımızı indirin

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Biletler fashion Giorgio Piola jobs
Önceki / Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek
FIA F2 / Monaco Haberler

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Williams Formula 1 yedek pilotu Jack Aitken, HWA Racelab sürücüsü Matteo Nannini'nin yerine Bakü ve Monako'da Formula 2 aracının direksiyonuna geçecek.

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

Nannini normalde HWA ile hem F2 hem de Formula 3 serileri için anlaşmaya varmıştı, fakat Monako F2 yarışı öncesinde tamamen F3 programına odaklanma kararı aldı. Bu da Aitken'e Monako ve Bakü için HWA kapılarını açtı.

Karar, Nannini'nin Barselona'daki F3 sezonunun ilk yarışında aldığı podyumdan birkaç gün sonra geldi. Eski Formula 1 pilotu Alessandro Nannini'nin yeğeni olan 17 yaşındaki sürücü, Mart ayında Bahreyn'de, HWA takımı ile katıldığı ilk yarış hafta sonunda etkileyici bir iş yaparak ilk ona girmişti.

Motorsport.com, Monako ve Bakü'nün zorlukları göz önüne alındığında, koltuğu doldurmak için deneyimli bir isim istediğini ve bu yüzden Aitken'de karar kıldığını öğrendi. Başlangıçta Alessio Deledda da koltuk için adaydı.

Geçen yıl Sakhir'de Williams ile ilk F1 yarışına çıkan Aitken, F2'de üç sezon yarıştı ve dört galibiyet alırken toplamda yedi podyum elde etti.

25 yaşındaki sürücü bu sezon, GT World Challenge Europe'da Emil Frey Racing Lamborghini adına yarışıyor.

Aitken," HWA'nın Monaco ve Bakü'deki yarışlarda kendilerine katılmamı istemesi karşısında şaşırdım ama aynı zamanda oldukça onur duydum."

"Onlar benim en sevdiğim pistlerden ikisi ve benim için gerçek bir zevk olacak! HWA'yı geçmişte birbirimize karşı verdiğim savaşlardan tanıyorum."

"Formula 2'ye geri dönmeyi ve bu iki yarış hafta sonundan maksimumu elde etmek için HWA ile çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

Önceki haber

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2 , FIA F3
Etkinlik Monaco
Editör Tom Howard

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"

3s
2
Formula 1

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek

26 dk
3
Formula 1

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

2s
4
Formula 1

Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor

3s
5
Formula 1

Hamilton, Project 44 için spor ve medya yetenek menajeri Penni Thow ile anlaştı

11s
Son Haberler
Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor
FIA F2

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

55dk
Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek
FIA F2

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

17 May 2021
Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak
FIA F2

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

28 Nis 2021
Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi
FIA F2

Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

28 Nis 2021
Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich
FIA F2

Barselona F2 testi: Son günün lideri Drugovich

25 Nis 2021
Tom Howard Daha fazlası
Tom Howard
Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek Monaco
FIA F2

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı
FIA F3

Charouz, F3 sezonu için Sargeant ve Fittipaldi ile anlaştı

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak
FIA F2

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

Çok Okunanlar Bugün

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Monako'da yenilmesi gereken takım Mercedes değil, Red Bull"

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek
Formula 1 Formula 1

Pirelli, Monako'ya C5 lastiği götürecek

Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor
Formula 1 Formula 1

Sainz, hâlâ Ferrari'nin kalkış sistemine alışmaya çalışıyor

Vettel, Aston Martin'in gelişiminin Monako'da devam etmesini umuyor
Formula 1 Formula 1

Vettel, Aston Martin'in gelişiminin Monako'da devam etmesini umuyor

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor
Formula 1 Formula 1

Ferrari, beyaz çizgilerin pist sınırları sorunun çözümü olduğunu düşünmüyor

Verstappen, Monako'daki podyum hasretine son vermek isiyor
Formula 1 Formula 1

Verstappen, Monako'daki podyum hasretine son vermek isiyor

Ricciardo: ''Monako GP, bu yıl biraz boş hissettirecek''
Formula 1 Formula 1

Ricciardo: ''Monako GP, bu yıl biraz boş hissettirecek''

Mazepin: ''İyi sonuçlarla birlikte kamuoyunun görüşlerinin değişeceğine eminim''
Formula 1 Formula 1

Mazepin: ''İyi sonuçlarla birlikte kamuoyunun görüşlerinin değişeceğine eminim''

Son Haberler

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor
FIA F2 FIA F2

Aitken, Monako ve Bakü'de HWA ile F2'ye dönüyor

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek
FIA F2 FIA F2

Gerekli bütçeyi bulan Verschoor, Monako'da F2'de yarışmaya devam edecek

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak
FIA F2 FIA F2

Viscaal, Trident ile 2021 F2 sezonunun tamamında yarışacak

Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi
FIA F2 FIA F2

Shwartzman, sıralamalardaki hızları hakkında endişeli olduğunu dile getirdi

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2021 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.