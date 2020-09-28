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FIA F2 / Sochi / Son dakika

Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı

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Aitken, Ghiotto ile yaşadığı 250 km/s'lik "korkutucu" kazayı anlattı
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Oleg Karpov
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Jack Aitken, Sochi'de Pazar günü yapılan Formula 2 yarışında yaşanan büyük kazaya bir patlamanın sebep olduğunu söyledi.

Aitken ve Ghiotto, dördüncülük mücadelesi verdikleri Sochi yarışında temas yaşadılar ve bariyerlere çarptılar.

Aitken ilk virajda kendisine atak yapan Ghiotto'ya kıyasla daha iyi bir çekiş yakaladı ve üçüncü viraj için iç tarafı aldı.

Kazayla biten temastan önce ikili arasında hafif bir temas yaşandı ve bu temas, Aitken'in Campos'unun lastiğini patlattı. Ancak bu, TV kameralarında kolayca görülemedi.

Bu, İngiliz sürücünün iç taraftan dışarı doğru açılmasına yol açtı ve sonuç olarak temas yaşadılar. Bu temasın etkisiyle de bariyerlere çarptılar.

Yarıştan sonra konuşan Aitken, lastiğin patladığını fark ettiği zaman aracı  yavaşlatmaya çalıştığını, ancak sonuçta bunun Ghiotto ile teması önleyemediğini söyledi.

Aitken, Motorsport.com'a yaptığı açıklamada, “Luca ve ben ikinci virajda savaşıyorduk. Dışarı açıldım ve 3. virajın içindeydim, biraz öne doğru çıkmaya başladım ve o hâlâ yanımdaydı ama geride kalıyordu."

"Arkada gerçekten küçük bir dokunuş hissettim ve yarım saniye sonra aracı içeride tutamıyordum ve arka tarafın basıncını kaybediyor gibiydim."

"Başlangıçta bunun hakkında düşünmediğim bir dokunuş vardı. Sonra aracın yere sürtmeye başladığını hissettim ve ardından açıkça direksiyon ağırlaşmaya başladı."

“O noktada aracı yavaşlatmaya başladım ve verilerde hızı düşürdüğümü görebilirsiniz."

"Aracı beni geçmesine yetecek kadar yavaşlatıyordum ve dokunduğumuzda jantın sağ ön lastiğini de götürdü. Bu yüzden bariyere giderken hiç yavaşlayamadım ve Luca da havadaydı. Yani aynı durumdaydık. "

"Mümkün olduğunca yarış çizgisinde kalmaya çalışıyorsunuz, pistin çok yüksek hızlı bir kısmındasınız ve temas, lastiğin patlamasına yol açıyor. Tüm bunlardan ötürü gerçekten şanssızdık." dedi.

Aitken, Ghiotto ile temasın ardından bariyerle 230 ila 250 km/s hızda çarptığını söyledi.

"Aracın kontrolünü kaybettiğimi hissettim. O anda neler olacağını anladım. Sonra Luca'ya ikinci kez dokundum ve genellikle böyle durumlarda  düşünmek için çok zamanınız olmuyor, genellikle her şey siz fark etmeden önce oluyor."

“Ama bariyerleri aşmadan önce bunun oldukça kötü olacağını fark ettim. İkimiz için de büyük bir darbeydi, biraz sarsıntıdan başka bir şey olmadığı için şanslıyız. Ama çok korkutucuydu."

“Bunun gerçekleştiği noktada, 250 veya 230 km/s hızdaydık ve duvara çarptığım noktada 195 km/s hızdaydım. İkimizin de araçtan yürüyerek çıkmasından ötürü minnettarız."

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Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
1/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
2/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
3/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
4/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
5/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix and Jack Aitken, Campos Racing battle

Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix and Jack Aitken, Campos Racing battle
6/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix and Jack Aitken, Campos Racing battle

Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix and Jack Aitken, Campos Racing battle
7/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Marshals recover the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
8/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Marshals recover the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
9/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
10/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
11/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
12/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
13/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix

Michael Masi, Race Director with marshals recovering the car of Jack Aitken, Campos Racing after crashing with Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix
14/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
15/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
16/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
17/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Marshals recover the car of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
18/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Used fire extingsers by marshals during the recovery of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing

Used fire extingsers by marshals during the recovery of Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix after crashing with Jack Aitken, Campos Racing
19/19

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Sochi F2: Büyük kaza nedeniyle yarıda kalan yarışı Zhou kazandı

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Sochi
Pilotlar Jack Aitken , Luca Ghiotto
Takımlar Campos Racing , Hitech Racing
Editör Rachit Thukral

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