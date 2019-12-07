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FIA F2 / Son dakika

Abu Dhabi F2 testi: Son günün lideri Mazepin!

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Abu Dhabi F2 testi: Son günün lideri Mazepin!
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
7 Ara 2019 13:44

Carlin sürücüsü Nikita Mazepin, Formula 2 Abu Dhabi testinin üçüncü ve son gününü en hızlı isim olarak tamamladı.

Mazepin, cumartesi sabahı iyi bir tempo ortaya koydu ve 1:50.473 yapmayı başardı. Günün geri kalan kısmında derecesini geçebilen bir isim çıkmadı.

Bu tur, ilk iki günün lideri olan Louis Deletraz'in 1:50.124'lük en iyi turundan 0.3 saniye yavaştı ve böylelikle üç günlük testin en hızlısı Deletraz oldu.

Cumartesi günü Mazepin'in gerisinde Ferrari'nin genç yeteneği Callum Ilott vardı ve UNI Virtuosi ile günü ikinci sırada noktaladı.

Deletraz, testin son gününü üçüncü sırada tamamlarken, MP Motorsport'tan Ralph Boschung dördüncü ve DAMS'tan Dan Ticktum beşinci oldu.

Bu beş sürücü 1:51'in altına inebilen beş isimdi ve en iyi derecelerini sabah bölümünde attılar.

Takımlar öğleden sonra tek tur denemesi yapamadılar çünkü ani yağmur geçişleri oldu.

Mick Schumacher, Prema ile öğleden sonra en hızlı isimdi ancak 1:51.569'luk derecesi, Mazepin'in sabahki en iyi derecesinden çok yavaştı.

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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Pilotlar Nikita Mazepin
Takımlar Carlin
Editör Valentin Khorounzhiy

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