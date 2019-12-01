Abu Dhabi F2: Sezonun son yarışını Ghiotto kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Guliano Alesi iyi bir startla yerini korumayı başardı. Ghiotto ise startta yavaş kalan Nicolas Latifi’yi geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.

Alesi ilk turlarda arayı biraz açsa da yarış ilerledikçe lastikleri daha iyi koruyan isimler öne çıkmaya başladı.

Farkı giderek azaltan UNI-Virtuosi sürücüsü Ghiotto, sekizinci turda Alesi’yi geçmeyi başardı ve farkı açmaya başladı.

Yarış sonuna kadar farkı 7.5 saniyeye kadar çıkartan İtalyan sürücü yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı. Ayrıca F2’deki son yarışına çıkan Ghiotto, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon Williams ile F1’de yarışacak olan DAMS sürücüsü Nicholas Latifi, yarışı ikinci tamamladı ve şampiyonada da ikinci olmayı başardı.

Cumartesi günkü ilk yarışın galibi Sergio Sette Camara, sekizinci başladığı yarışın başında dokuzunculuğa düşmesine rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve podyumun son basamağına çıkan isim oldu.

Gelecek sene Ghiotto’nun yerine UNI-Virtuosi’ye geçecek olan Callum Ilott, son turlarda Sette Camara’ya geçilmekten kurtulamadı ve dördüncü sırada yer aldı.

Alesi de yarış ilerledikçe geriledi ve beşinci sırada yarışı tamamladı. Ancak bu, Fransız sürücünün bu sezonki en iyi derecesi oldu.

Yarış boyunca birbirleriyle mücadele eden Carlin sürücüleri Louis Deletraz ve Nobuharu Matsushita sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.

Campos sürücüsü Jack Aitken, yarış boyunca mücadele ettiği Mick Schumacher’i son turda geçerek günün son puanını almayı başardı.

İlk 10’u Schumacher ve Guan Yu Zhou tamamladı.

Yarış sonucu: