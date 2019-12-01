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FIA F2 / Abu Dhabi / Yarış raporu

Abu Dhabi F2: Sezonun son yarışını Ghiotto kazandı

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Abu Dhabi F2: Sezonun son yarışını Ghiotto kazandı
Ekleyen:
, Editör
1 Ara 2019 10:53

Luca Ghiotto, Formula 2 sezonunun Abu Dhabi’deki son yarışını domine ederek kazanmayı başardı.

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Guliano Alesi iyi bir startla yerini korumayı başardı. Ghiotto ise startta yavaş kalan Nicolas Latifi’yi geride bırakıp ikinci sıraya yerleşti.

Alesi ilk turlarda arayı biraz açsa da yarış ilerledikçe lastikleri daha iyi koruyan isimler öne çıkmaya başladı.

Farkı giderek azaltan UNI-Virtuosi sürücüsü Ghiotto, sekizinci turda Alesi’yi geçmeyi başardı ve farkı açmaya başladı.

Yarış sonuna kadar farkı 7.5 saniyeye kadar çıkartan İtalyan sürücü yarışı rahat şekilde kazanmayı başardı. Ayrıca F2’deki son yarışına çıkan Ghiotto, şampiyonayı üçüncü sırada tamamladı.

Gelecek sezon Williams ile F1’de yarışacak olan DAMS sürücüsü Nicholas Latifi, yarışı ikinci tamamladı ve şampiyonada da ikinci olmayı başardı.

Cumartesi günkü ilk yarışın galibi Sergio Sette Camara, sekizinci başladığı yarışın başında dokuzunculuğa düşmesine rağmen iyi bir yükseliş gerçekleştirdi ve podyumun son basamağına çıkan isim oldu.

Gelecek sene Ghiotto’nun yerine UNI-Virtuosi’ye geçecek olan Callum Ilott, son turlarda Sette Camara’ya geçilmekten kurtulamadı ve dördüncü sırada yer aldı.

Alesi de yarış ilerledikçe geriledi ve beşinci sırada yarışı tamamladı. Ancak bu, Fransız sürücünün bu sezonki en iyi derecesi oldu.

Yarış boyunca birbirleriyle mücadele eden Carlin sürücüleri Louis Deletraz ve Nobuharu Matsushita sırasıyla altıncı ve yedinci oldular.

Campos sürücüsü Jack Aitken, yarış boyunca mücadele ettiği Mick Schumacher’i son turda geçerek günün son puanını almayı başardı.

İlk 10’u Schumacher ve Guan Yu Zhou tamamladı.

Yarış sonucu:

Sıra Sürücü Takım Tur Zaman Fark Ara Puan
1 Italy Luca Ghiotto United Kingdom RUSSIAN TIME 22 44'22.552     15
2 Canada Nicholas Latifi France DAMS 22 44'29.826 7.274 7.274 12
3 Brazil Sergio SetteCamara France DAMS 22 44'32.787 10.235 2.961 10
4 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 22 44'38.658 16.106 5.871 8
5 France Giuliano Alesi Italy Trident 22 44'39.825 17.273 1.167 6
6 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 22 44'42.003 19.451 2.178 4
7 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 22 44'50.782 28.230 8.779 2
8 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 22 44'51.664 29.112 0.882 1
9 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 22 44'54.084 31.532 2.420  
10 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 22 44'54.627 32.075 0.543  
11 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 22 44'56.130 33.578 1.503  
12 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 22 44'59.570 37.018 3.440  
13 Netherlands Nyck deVries France ART Grand Prix 22 45'02.988 40.436 3.418  
14 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 22 45'05.701 43.149 2.713  
15 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 22 45'15.145 52.593 9.444  
16 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 22 45'22.271 59.719 7.126  
17 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 19 39'10.298 3 Laps 3 Laps  
  Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 18 36'24.170 4 Laps 1 Lap  
  Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 16 31'48.191 6 Laps 2 Laps  
  Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 10 19'53.777 12 Laps 6 Laps  
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Seri FIA F2
Etkinlik Abu Dhabi
Editör Cem Özel

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