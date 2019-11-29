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FIA F2 / Abu Dhabi / Antrenman raporu

Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara

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Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
29 Kas 2019 09:32

Matevos Isaakyan'ın kaza yaptığı Formula 2 antrenman turlarının en hızlı ismi Sergio Sette Camara oldu.

Başlangıçta seansın en hızlı ismi 1:52.771'lik derecesiyle Nyck de Vries'tı ve daha sonra dereceler gelişmeye devam etti.

Sette Camara 1:52'nin altına inmeyi başardı ve 1:51.941'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi oldu.

DAMS'tan takım arkadaşı Nicholas Latifi, 1:52.112'lik derecesiyle seansı ikinci bitirdi. Böylelikle DAMS 1-2 olmuş oldu.

Guan Yu Zhou, Latifi'nin sadece 0.001 saniye gerisinde üçüncü olurken, Callum Ilott de Zhou'nun 0.027 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Yakın geçen seansta Carlin'de Louis Deletraz, Ilott'u 0.016 saniye geride beşinci sıradan takip ederken, onun da 0.044 saniye gerisinde Luca Ghiotto yer aldı.

Nobuharu Matsushita 0.362 saniye geride yedinci olurken, Nikita Mazepin sekizinci ve Mick Schumacher dokuzuncu oldu.

De Vries ise derecesini geliştiremeyince 10. oldu.

Seansın son bölümünde Charouz Racing System'de Matevos Isaakyan kaza yaptı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

Renault'nun genç pilotu Christian Lundgaard ilk kez F2 hafta sonunda piste çıktı ve seansı 2.9 saniye geride 18. bitirdi.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Takım Zaman Fark
1 Brazil Sergio SetteCamara France DAMS 1'51.941  
2 Canada Nicholas Latifi France DAMS 1'52.112 0.171
3 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 1'52.113 0.172
4 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 1'52.140 0.199
5 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 1'52.156 0.215
6 Italy Luca Ghiotto United Kingdom RUSSIAN TIME 1'52.200 0.259
7 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 1'52.303 0.362
8 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 1'52.361 0.420
9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 1'52.378 0.437
10 Netherlands Nyck deVries France ART Grand Prix 1'52.653 0.712
11 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 1'52.657 0.716
12 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 1'52.807 0.866
13 Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 1'53.051 1.110
14 Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 1'53.410 1.469
15 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 1'54.136 2.195
16 Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 1'54.296 2.355
17 France Giuliano Alesi Italy Trident 1'54.501 2.560
18 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 1'54.865 2.924
19 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 1'54.901 2.960
20 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 1'55.210 3.269
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Seri FIA F2
Etkinlik Abu Dhabi
Editör Rachit Thukral

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