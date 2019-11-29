Abu Dhabi F2: Kırmızı bayraklı antrenman turlarının lideri Camara

Başlangıçta seansın en hızlı ismi 1:52.771'lik derecesiyle Nyck de Vries'tı ve daha sonra dereceler gelişmeye devam etti.

Sette Camara 1:52'nin altına inmeyi başardı ve 1:51.941'lik derecesiyle seansın en hızlı ismi oldu.

DAMS'tan takım arkadaşı Nicholas Latifi, 1:52.112'lik derecesiyle seansı ikinci bitirdi. Böylelikle DAMS 1-2 olmuş oldu.

Guan Yu Zhou, Latifi'nin sadece 0.001 saniye gerisinde üçüncü olurken, Callum Ilott de Zhou'nun 0.027 saniye gerisinde dördüncü sırada yer aldı.

Yakın geçen seansta Carlin'de Louis Deletraz, Ilott'u 0.016 saniye geride beşinci sıradan takip ederken, onun da 0.044 saniye gerisinde Luca Ghiotto yer aldı.

Nobuharu Matsushita 0.362 saniye geride yedinci olurken, Nikita Mazepin sekizinci ve Mick Schumacher dokuzuncu oldu.

De Vries ise derecesini geliştiremeyince 10. oldu.

Seansın son bölümünde Charouz Racing System'de Matevos Isaakyan kaza yaptı ve kırmızı bayrağa sebep oldu.

Renault'nun genç pilotu Christian Lundgaard ilk kez F2 hafta sonunda piste çıktı ve seansı 2.9 saniye geride 18. bitirdi.

Seans sonucu: