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FIA F2 / Abu Dhabi / Yarış raporu

Abu Dhabi F2: İlk yarışın galibi Camara

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Abu Dhabi F2: İlk yarışın galibi Camara
Ekleyen:
30 Kas 2019 17:12

McLaren Formula 1 takımının genç pilotu Sergio Sette Camara, Abu Dhabi'deki Formula 2 yarışında zafere ulaşmayı başardı.

Sergio Sette Camara yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ancak harika bir start alan Luouis Deletraz ilk turda liderliği almayı başardı.

Callum Ilott ise ikinci sıraya yerleşti.

İlk bölümde Nobuharu Matsushita da Camara'yı geçti ve Camara da dahil olmak üzere öndeki sürücülerin büyük kısmı yedinci turda pite girdiler.

Matsushita pistte kalmayı tercih etti ve bitime beş tur kala pite girdiler. Camara, pitten sonra iyi bir tempo yakalamayı başardı ve öndekilerin pite girmesinin ardından Deletraz'ın ardına geldi.

Rakibini pist üstünde güzel bir atakla geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Matsushita geç pit stopla birlikte sonra bölümde iyi bir tempo yakaladı ve Deletraz'ı geçerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Geç pit stop yapan Guan Yu Zhou üçüncü olup podyuma çıktı ve güçlü bir performans sergileyen isimlerden birisi oldu.

Louis Deletraz ancak dördüncü olabilirken, yarışa ikinci sıradan başlayan Ilott beşinci, Luca Ghiotto altıncı ve Nicholas Latifi yedinci oldu.

İlk onu Giuliano Alesi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin tamamladı.

Yarış sonucu

Sıra # Sürücü Takım Tur Zaman
1 5 Brazil Sergio SetteCamara France DAMS 31 1:02'17.011
2 2 Japan Nobuharu Matsushita United Kingdom Carlin 31 1:02'22.160
3 7 China Guan Yu Zhou United Kingdom RUSSIAN TIME 31 1:02'24.776
4 1 Switzerland Louis Deletraz United Kingdom Carlin 31 1:02'27.930
5 11 United Kingdom Callum Ilott Czech Republic Charouz Racing System 31 1:02'32.992
6 8 Italy Luca Ghiotto United Kingdom RUSSIAN TIME 31 1:02'37.396
7 6 Canada Nicholas Latifi France DAMS 31 1:02'42.796
8 20 France Giuliano Alesi Italy Trident 31 1:02'49.260
9 9 Germany Mick Schumacher Italy Prema Powerteam 31 1:02'58.913
10 3 Russian Federation Nikita Mazepin France ART Grand Prix 31 1:03'05.691
11 15 United Kingdom Jack Aitken Spain Campos Racing 31 1:03'06.571
12 16 United Kingdom Jordan King Netherlands MP Motorsport 31 1:03'07.490
13 4 Netherlands Nyck deVries France ART Grand Prix 31 1:03'10.466
14 21 Denmark Christian Lundgaard Italy Trident 31 1:03'10.974
15 12 Russian Federation Matevos Isaakyan Czech Republic Charouz Racing System 31 1:03'13.604
16 18 Colombia Tatiana Calderon United Kingdom Arden International 31 1:03'15.613
17 10 Indonesia Sean Gelael Italy Prema Powerteam 31 1:03'19.911
18 14 Japan Marino Sato Spain Campos Racing 31 1:03'54.481
  22 Russian Federation Artem Markelov United Kingdom Arden International 9 19'10.260
  17 India Mahaveer Raghunathan Netherlands MP Motorsport 7 14'37.838
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Abu Dhabi
Pilotlar Guan Yu Zhou , Nobuharu Matsushita , Sergio SetteCamara
Takımlar DAMS
Editör Jack Benyon

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