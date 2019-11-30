Abu Dhabi F2: İlk yarışın galibi Camara

Sergio Sette Camara yarışa pole pozisyonundan başlayan isimdi ancak harika bir start alan Luouis Deletraz ilk turda liderliği almayı başardı.

Callum Ilott ise ikinci sıraya yerleşti.

İlk bölümde Nobuharu Matsushita da Camara'yı geçti ve Camara da dahil olmak üzere öndeki sürücülerin büyük kısmı yedinci turda pite girdiler.

Matsushita pistte kalmayı tercih etti ve bitime beş tur kala pite girdiler. Camara, pitten sonra iyi bir tempo yakalamayı başardı ve öndekilerin pite girmesinin ardından Deletraz'ın ardına geldi.

Rakibini pist üstünde güzel bir atakla geçerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Matsushita geç pit stopla birlikte sonra bölümde iyi bir tempo yakaladı ve Deletraz'ı geçerek damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Geç pit stop yapan Guan Yu Zhou üçüncü olup podyuma çıktı ve güçlü bir performans sergileyen isimlerden birisi oldu.

Louis Deletraz ancak dördüncü olabilirken, yarışa ikinci sıradan başlayan Ilott beşinci, Luca Ghiotto altıncı ve Nicholas Latifi yedinci oldu.

İlk onu Giuliano Alesi, Mick Schumacher ve Nikita Mazepin tamamladı.

Yarış sonucu