Abu Dabi F2: Son yarışı Doohan kazandı, Pourchaire şampiyon oldu!

Abu Dabi'de gerçekleştirilen Formula 2 yarışına Jack Doohan ilk sıradan başladı ve startın ardından yerini korumayı başardı.

Kush Maini ikinci sırada yer alırken, Victor Martins üçüncü, Ayumu Iwasa ise dördüncü sıradaydı.

Şampiyonluk için çekişen Frederik Vesti, ilk turun ardından sekizinci sırada yer alırken, şampiyona lideri Theo Pourchaire 12. sırada yer aldı.

Yedinci turda pit stoplar başladı ve Pourchaire pite giren isimlerden birisi oldu. Ön taraftaki isimler daha geç pit stop yapmayı tercih ederken, yarış lideri Doohan ön tarafta pite giren ilk isim oldu.

İlk pit stopların tamamlanmasının ardından Doohan liderliğini korurken, Pourchaire erken pit stopla avantaj yakalayarak ilk altıya kadar çıkmayı başardı.

Vesti, pit stoplar sonrası Pourchaire'nin ardındaydı fakat önce kendisini sonra da Iwasa'yı geçerek dördüncü sıraya çıktı.

Bitime dört tur kala sanal güvenlik aracı devreye girerken sıralama Doohan, Martins, Maloney ve Vesti şeklindeydi. Yarış böyle bittiği takdirde Pourchaire şampiyon olacaktı.

Son turda Vesti, üçüncülük için Zane Maloney ile çekişti ve ikili arasında temas yaşandı. Temasın ardından Maloney spin atıp geriye düşerken, Vesti yola devam etti ve damalı bayrağı üçüncü sırada gördü. Fakat bu şampiyonluk için yeterli değildi.

Ön tarafta ise Jack Doohan hatasız bir sürüşle zafere ulaşan taraf olurken, bu nesil araçlarla yarış kazanan son isim oldu.

Victor Martins'in ikinci olduğu yarışta podyumu Vesti tamamladı.

Theo Pourchaire, damalı bayrağı Iwasa'nın ardında beşinci sırada görmesiyle 2023 Formula 2 dünya şampiyonu olmayı başardı.

Arthur Leclerc altıncı olurken, Dennis Hauger yedinci ve Isack Hadjar sekizinci oldu.

Kush Maini ve Jack Crawford günün son puanlarını aldılar.