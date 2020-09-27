4 Formula 2 takımı, Schumacher'in Rusya galibiyetini temyize götürecek

Ferrari destekli Schumacher, cumartesi günkü yarışta Yuki Tsunoda'nın arkasında giderken zorunlu pit stopunu 9. turda son anda yaptı.

Prema takım patronu Rene Rosin'in o esnada televizyon yayınında mekanikerlere çılgınca el hareketleri yaptığı görüntülendi. Normalde pit ekibi Robert Shwartzman'ı bekliyordu ancak Schumacher'in pite yönelmesiyle peş peşe pit stop yapılmış oldu.

Formula 2'de pit stopta görevli olarak kaydedilen 12 çalışan dışında diğer isimlerin araç üzerinde çalışmasına izin verilmiyor. Rosin, bu konuyla alakalı incelemeye alındı ancak tam olarak kural ihlali yapmadığı sonucuna varıldı.

Yapılan açıklamada takım patronunun bu hareketlerinin takımın, araçların ya da pit stopların operasyonunda etkisinin olmadığı, bu yüzden kural ihlali olmadığı belirtildi.

Buna karşı takım patronunun ekrana yansıyan hareketlerinin, o koşullar altında doğru kamera açısına sahip olmayan insanlar tarafından yanlış algılanabilecek bir eylem olması sebebiyle 10.000 Euro para cezası verildi.

Motorsport.com ART, Carlin, DAMS ve UNI-Virtuosi takımlarının bu olayla alakalı sportif bir ceza verilmediği için temyize gitmeyi düşündüklerini öğrendi. Takımların bu karardan 96 saat içerisinde temyiz konusunda karar vermeleri gerekiyor.

Schumacher, bunun dışında aracında farklı bir DRS kolu kullandığı gerekçesiyle inceleme altına alındı ve ondan da ceza almadı. Bu inceleme, geçen sene Bakü'deki zorunlu hale getirilen bir arka kanat parçasıyla alakalıydı. Geçen sezonun başında Bahreyn'de yaşanan DRS sorunlarına çözüm olarak Bakü'de yeni bir uygulamaya geçilmişti.

Schumacher'in Monza'daki kazasının ardından Prema'nın, DRS'de çok benzer ancak farklı bir kol kullandığı ortaya çıktı. Yapılan incelemede bu parçanın performans kazancı sağlamadığı görüldü ve yaptırım uygulanmadı.

Geçen seneyi 10 takım içerisinde 9. sırada tamamlayan Prema, şu anda lider durumda bulunuyor.