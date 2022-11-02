2023 Formula 2 ve Formula 3 takvimleri açıklandı
FIA, hem Formula 2 hem de Formula 3 takvimlerini resmen açıkladı.
Gelecek yılki Formula 2 takvimi, tıpkı bu yıl olduğu gibi 14 yarış hafta sonundan oluşacak. Formula 3 ise dokuzdan 10 yarış hafta sonuna çıkacak. Her iki seri de ilk kez Melbourne'e giderken, Formula 3 Monako'ya gidecek ve toplamda üç farklı kıtada yarışacak. Bu şampiyona tarihi için bir ilki teşkil ediyor.
Tüm F3 hafta sonları Formula 2 hafta sonlarına paralel olarak gerçekleşecek. Format ise aynı kalacak.
Cumartesi günü ters gridle sprint yarışı koşulurken, ana yarış Pazar günü Formula 1 yarışından önce gerçekleşecek. Her iki şampiyona da 2023 yılında Sakhir, Melbourne, Imola, Monaco, Barcelona, Spielberg, Silverstone, Budapeşte, Spa ve Monza'da yarışacak.
Monza, Formula 3 için sezon finali olacak. Formula 2 ayrıca Cidde, Bakü, Zandvoort ve Abu Dabi'de de yarışacak.
Formula 2 şampiyona direktörü Bruno Michel şunları söyledi: "2023 Formula 2 takviminde 14 yarış var ve bu sayı mevcut sezonla aynı."
"2022'de toplam 28 yarışla her zamankinden daha fazla aksiyon gördük, gelecek sezon için de bu şekilde devam etmek istiyoruz."
"İşin iyi tarafı, Formula 2'ye ev sahipliği yapmak isteyen pek çok pist var fakat biz her zaman mümkün olduğunca uygun şekilde programlamaya çalışıyoruz."
"Takvimi 2023 yılında 14 hafta sonunda tutmaya karar verdik ve bütçenin kabul edilebilir bir seviyede kalması için takımlara yardımcı olacağız."
2023 F3 ve F2 takvimi:
|Tarih
|Konum
|Formula 2
|Formula 3
|3-5 Mart
|Sakhir
|Var
|Var
|17-19 Mart
|Cidde
|Var
|-
|31 Mart-2 Nisan
|Melbourne
|Var
|Var
|28-30 Nisan
|Bakü
|Var
|-
|19-21 Mayıs
|Imola
|Var
|Var
|25-28 Mayıs
|Monako
|Var
|Var
|2-4 Haziran
|Barselona
|Var
|Var
|30 Haziran-2 Temmuz
|Spielberg
|Var
|Var
|7-9 Temmuz
|Silverstone
|Var
|Var
|21-23 Temmuz
|Budapeşte
|Var
|Var
|28-30 Temmuz
|Spa-Francorchamps
|Var
|Var
|25-27 Ağustos
|Zandvoort
|Var
|-
|1-3 Eylül
|Monza
|Var
|Var
|24-26 Kasım
|Abu Dabi
|Var
|-
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