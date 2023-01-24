2023 F2 sezonunda hangi pilot, hangi takımla yarışacak?

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MP Motorsport, yeni sezon öncesinde Dennis Hauger'in ardından Jehan Daruvala ile de anlaştı ve böylelikle 2023'ün son anlaşması tamamlanmış oldu.

Yeni sezonda gridde pek çok yeni isim olacak ve heyecan her zamankinden yüksek gibi görünüyor. Son F3 şampiyonu Victor Martins, ana rakibi Zane Maloney, Red Bull'un genç yıldızları Jak Crawford ve Isack Hadjar, Ferrari'nin genç yetenekleri Arthur Leclerc ve Oliver Bearman, yeni sezonda F2'de yarışacak isimler arasında dikkat ÇEKİYOR.

Gridin en tecrübeli isimleri Theo Pourchaire, Roy Nissany ve Jehan Daruvala olurken, Jack Doohan, Dennis Hauger, Enzo Fittipaldi ve Ayumu Iwasa gibi isimler, serideki ikinci yıllarını geçirecekler.

2023 Formula 2 gridi:

Takım 1. pilot 2. pilot MP Motorsport Dennis Hauger (Norveç) Jehan Daruvala (Hindistan) Carlin Enzo Fittipaldi (Brezilya) Zane Maloney (Barbados) ART Grand Prix Theo Pourchaire (Fransa) Victor Martins (Fransa) PREMA Racing Frederik Vesti (Danimarka) Oliver Bearman (Birleşik Krallık) Hitech Grand Prix Jak Crawford (ABD) Isaac Hadjar (Fransa) DAMS Ayumu Iwasa (Japonya) Arthur Leclerc (Monako) Virtuosi Racing Jack Doohan (Avustralya) Amaury Cordeel (Belçika) Charouz by PHM Racing Roy Nissany (İsrail) Brad Benavides (ABD) Trident Roman Stanek (Çek Cumhuriyeti) Clement Novalak (Fransa) Van Amersfoort Racing Richard Verschoor (Hollanda) Juan Manuel Correa (ABD) Campos Racing Kush Maini (Hindistan) Ralph Boschung (İsviçre)