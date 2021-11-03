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FIA F2 / Jeddah Haberler

2022 için MP Motorsport'la anlaşan Novalak, ilk F2 yarışına Suudi Arabistan'da çıkacak

Ekleyen:
, News editor
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Bu yıl FIA Formula 3'te yarışan Clement Novalak, gelecek yılki Formula 2 sezonu için MP Motorsport ile anlaştı ve bu yılın kalan yarışlarında yine F2'de yer alacak.

2022 için MP Motorsport'la anlaşan Novalak, ilk F2 yarışına Suudi Arabistan'da çıkacak

Bu yıl Formula 3'te tutarlı bir performans sergileyen Novalak, sezonu dört podyumla üçüncü sırada tamamladı ve yeni sezonda Formula 2'de tam sezon mücadele edecek.

Takım, 2022 sezonu öncesinde Formula 2 aracına alışması için Suudi Arabistan ve Abu Dhabi'de yapılacak yarışlarda Fransız sürücüyü Lirim Zendeli'nin koltuğuna geçirecek.

Bu sezon şimdiye kadar zorluklarla boğuşan Zendeli, sadece dört puan aldı ve şampiyonada 17. sırada yer alıyor. Alman pilotun takım arkadaşı ve diğer F2 çaylağı Richard Verschoor ise Silverstone'da zafere ulaşırken, şampiyonada 10. sırada yer alıyor.

2019 BRDC Britanya Formula 3 şampiyonu Novalak, F2'de yarışma fırsatını şu sözlerle yorumladı: "Jeddah ve Yas Marina'da ilk kez F2 aracının tadına bakacağım için çok mutluyum."

"Bu sadece gelecek yıl F2'deki ilk tam sezon sezonumla ilgili hedeflerime ulaşmamda bana yardımcı oluyor."

"Bana bu fırsatı verdiği için MP Motorsport'a gerçekten teşekkür ederim ve bundan en iyi şekilde yararlanmak istiyorum. Başlamak için sabırsızlanıyorum." 

MP Motorsport patronu Sander Dorsman şunları ekledi: "Clement'i 2022 için F2 kadromuza dahil etmekten çok memnunuz ve ve özellikle de yakında yapılacak olan altı yarışta Formula 2 aracını ilk kez süreceği için heyecanlıyız.

"F3'te çok güçlü bir sezon geçirdi ve özellikle onu altıncı sıradan üçüncü sıraya çıkaran yıl sonundaki formu son derece etkileyiciydi."

Clement Novalak, Trident

Clement Novalak, Trident

Photo by: James Gasperotti / Motorsport Images

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