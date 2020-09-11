2021'de F2 ve F3 formatlarında ciddi değişiklik olacak

Bu plan gerçekleşirse, ortaya çıkacak ekstra zamanla birlikte destek serileri için bir hafta sonunda 2 yerine 3 yarış yapılacak.

Koronavirüsün etkilerinin gelecek seneye de yansıması, olumsuzlukların devam etmesi, bu yüzden bütçesi etkilenen takımlar olduğu için serilerin ayrılması hedefleniyor.

Şampiyonaları ayrılması halinde, iki seride birden mücadele eden takımların kaynaklarını paylaştırması bekleniyor. Şu anda 11 Formula 2 takımının 9'u aynı zamanda F3'te mücadele ediyor. Bu sayede bu takımlar daha az personel çalıştırabilir.

Bir yarış hafta sonunda 3 yarış yapılması halinde bu seriler, bu seneye göre daha az piste gidebilir ve bu sayede bütçe tasarrufuna gidilebilir.

Formula 1 CEO'su Chase Carey, gelecek sene için takvim planlarının, 2020'deki orijinal takvime benzediğini söylemişti. Bu takvimde Avrupa'da 9 yarış yer alıyordu.

F2'nin gelecek sene 8 yarış hafta sonu geçirmesi, bunlardan dördünün Avrupa'da, dördünün ise deniz aşırı ülkelerde olması planlanıyor.

F3'ün ise 2021'de 7 yarış yapması, bunlardan 5'inin Avrupa'da, 2'sinin ise deniz aşırı ülkelerde olması planlanıyor.

Üç yarışlık formatın detayları henüz bilinmiyor ancak sıralamaların ikiye bölünmesi, birinci sıralamanın ilk yarış, ikinci sıralamanın ikinci yarış için gridi belirleyebileceği düşünülüyor. 3. yarışın sıralaması ise şu anda olduğu gibi ters gridle belirlenebilir.

Bir sözcü, "Şu anda 2021'deki bütçe tasarrufu tedbirleri üzerinde çalışıyoruz. Ancak henüz hiçbir şeye karar verilmedi. Karar verildiği an bunu açıklayacağız." dedi.

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