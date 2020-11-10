2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Daha önce duyurulduğu üzere Formula 2 ve Formula 3 yarışları artık aynı hafta sonları yapılmayacak.

Formula 2 takviminde toplam sekiz yarış yer alacak ve sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Monza, Sochi, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları yapılacak.

Her hafta sonu üç yarış yapılacağı için toplamda 24 yarış yapılmış olacak.

2021 Formula 2 geçici takvimi:

26-28 Mart - Sakhir, Bahreyn

20-23 Mayıs - Monte Carlo, Monako

04-06 Haziran - Bakü, Azerbaycan

16-18 Temmuz - Silverstone, İngiltere

10-12 Eylül - Monza, İtalya

24-26 Eylül - Sochi, Rusya

26-28 Kasım - Cidde, Suudi Arabistan

03-05 Aralık - Yas Marina, Abu Dhabi

Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix at the start of the race Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3 takviminde ise yedi yarış olacak. Sezon 7-9 Mayıs'ta Barcelona'da yapılacak. Ardından Paul Ricard, Avusturya, Macaristan, Belçika, Hollanda ve Amerika yarışları gerçekleştirilecek.

Formula 3'te de yine bir hafta sonunda üç yarış yapılıyor. Bu da takvimde toplam 21 yarış olacağı anlamına geliyor.

2021 Formula 3 geçici takvimi:

07-09 Mayıs - Barcelona, ​​İspanya

25-27 Haziran - Paul Ricard, Fransa

02-04 Temmuz - Spielberg, Avusturya

30 Temmuz-01 Ağustos - Budapeşte, Macaristan

27-29 Ağustos - Spa-Francorchamps, Belçika

03-05 Eylül - Zandvoort, Hollanda

22-24 Ekim - Austin, ABD