Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
Biletler
13 Kas
FP1:
2 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
15 Kas
Yarış:
5 gün
Tüm programı gör
WRC
R
WRC
Büyük Britanya Rallisi
29 Eki
Canceled
R
WRC
Ypres Rallisi
19 Kas
Canceled
World Superbike
R
World Superbike
Magny-Cours
02 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World Superbike
Estoril
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
FIA F2 / Son dakika

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

paylaşım
yorumlar
2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
Ekleyen:
, Editör

2021 Formula 2 ve Formula 3 takvimleri bugün itibariyle açıklandı.

Daha önce duyurulduğu üzere Formula 2 ve Formula 3 yarışları artık aynı hafta sonları yapılmayacak.

Formula 2 takviminde toplam sekiz yarış yer alacak ve sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Monza, Sochi, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları yapılacak.

Her hafta sonu üç yarış yapılacağı için toplamda 24 yarış yapılmış olacak.

2021 Formula 2 geçici takvimi:

  • 26-28 Mart - Sakhir, Bahreyn
  • 20-23 Mayıs - Monte Carlo, Monako
  • 04-06 Haziran - Bakü, Azerbaycan
  • 16-18 Temmuz - Silverstone, İngiltere
  • 10-12 Eylül - Monza, İtalya
  • 24-26 Eylül - Sochi, Rusya
  • 26-28 Kasım - Cidde, Suudi Arabistan
  • 03-05 Aralık - Yas Marina, Abu Dhabi
Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix at the start of the race

Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix at the start of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Formula 3 takviminde ise yedi yarış olacak. Sezon 7-9 Mayıs'ta Barcelona'da yapılacak. Ardından Paul Ricard, Avusturya, Macaristan, Belçika, Hollanda ve Amerika yarışları gerçekleştirilecek.

Formula 3'te de yine bir hafta sonunda üç yarış yapılıyor. Bu da takvimde toplam 21 yarış olacağı anlamına geliyor.

2021 Formula 3 geçici takvimi:

  • 07-09 Mayıs - Barcelona, ​​İspanya
  • 25-27 Haziran - Paul Ricard, Fransa
  • 02-04 Temmuz - Spielberg, Avusturya
  • 30 Temmuz-01 Ağustos - Budapeşte, Macaristan
  • 27-29 Ağustos - Spa-Francorchamps, Belçika
  • 03-05 Eylül - Zandvoort, Hollanda
  • 22-24 Ekim - Austin, ABD
Oscar Piastri, Prema Racing, David Schumacher, Carlin BUZZ RACING and Bent Viscaal, MP Motorsport at the start of the race

Oscar Piastri, Prema Racing, David Schumacher, Carlin BUZZ RACING and Bent Viscaal, MP Motorsport at the start of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Önceki haber

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

Türkiye GP: Hangi pilotlar İstanbul'da pole pozisyonu kazandı?
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye GP: Hangi pilotlar İstanbul'da pole pozisyonu kazandı?

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Ferrari ilerlemek için neden eski çözümlerine geri döndü?

Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Steiner, Haas'ın çaylaklara yönelme kararını savundu

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1 film çekimleri için İstanbul'da bazı yollar kapatılacak

Son Haberler

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2 FIA F2 / Son dakika

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
F2 FIA F2 / Son dakika

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!
F2 FIA F2 / Son dakika

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!

Çok Okunanlar

1
Formula 1

2021 geçici Formula 1 takvimi açıklandı, Vietnam takvimden çıkarıldı!

1s
2
Formula 1

Binotto, Türkiye Grand Prix'sine gelmeyecek

2s
3
Formula 1

Szafnauer: "Vettel'in sorunu psikolojik"

2s
4
Formula 1

Türkiye GP: Hangi pilotlar İstanbul'da pole pozisyonu kazandı?

5
Formula 1

Türkiye, 2021 takvimine girmek için görüşmelerde bulunuyor

Son Haberler

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
F2

2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"
F2

Alesi: "Oğlum Ferrari akademisinden kovuldu"

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir
F2

Alesi'nin kariyeri "parasızlık" nedeniyle sona erebilir

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!
F2

Formula 2 ve Formula 3 yarışlarının formatı, 2021'de değişiyor!

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"
F2

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.