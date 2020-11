2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı

Daha önce duyurulduğu üzere Formula 2 ve Formula 3 yarışları artık aynı hafta sonları yapılmayacak.

Formula 2 takviminde toplam sekiz yarış yer alacak ve sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Monza, Sochi, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları yapılacak.

Her hafta sonu üç yarış yapılacağı için toplamda 24 yarış yapılmış olacak.

Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix at the start of the race

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images