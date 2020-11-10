2021 F2 ve F3 takvimleri açıklandı
2021 Formula 2 ve Formula 3 takvimleri bugün itibariyle açıklandı.
Daha önce duyurulduğu üzere Formula 2 ve Formula 3 yarışları artık aynı hafta sonları yapılmayacak.
Formula 2 takviminde toplam sekiz yarış yer alacak ve sezon 26-28 Mart'ta Bahreyn'de başlayacak. Ardından Monako, Bakü, Silverstone, Monza, Sochi, Suudi Arabistan ve Abu Dhabi yarışları yapılacak.
Her hafta sonu üç yarış yapılacağı için toplamda 24 yarış yapılmış olacak.
2021 Formula 2 geçici takvimi:
- 26-28 Mart - Sakhir, Bahreyn
- 20-23 Mayıs - Monte Carlo, Monako
- 04-06 Haziran - Bakü, Azerbaycan
- 16-18 Temmuz - Silverstone, İngiltere
- 10-12 Eylül - Monza, İtalya
- 24-26 Eylül - Sochi, Rusya
- 26-28 Kasım - Cidde, Suudi Arabistan
- 03-05 Aralık - Yas Marina, Abu Dhabi
Callum Ilott, UNI-Virtuosi and Luca Ghiotto, Hitech Grand Prix at the start of the race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
Formula 3 takviminde ise yedi yarış olacak. Sezon 7-9 Mayıs'ta Barcelona'da yapılacak. Ardından Paul Ricard, Avusturya, Macaristan, Belçika, Hollanda ve Amerika yarışları gerçekleştirilecek.
Formula 3'te de yine bir hafta sonunda üç yarış yapılıyor. Bu da takvimde toplam 21 yarış olacağı anlamına geliyor.
2021 Formula 3 geçici takvimi:
- 07-09 Mayıs - Barcelona, İspanya
- 25-27 Haziran - Paul Ricard, Fransa
- 02-04 Temmuz - Spielberg, Avusturya
- 30 Temmuz-01 Ağustos - Budapeşte, Macaristan
- 27-29 Ağustos - Spa-Francorchamps, Belçika
- 03-05 Eylül - Zandvoort, Hollanda
- 22-24 Ekim - Austin, ABD
Oscar Piastri, Prema Racing, David Schumacher, Carlin BUZZ RACING and Bent Viscaal, MP Motorsport at the start of the race
Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images
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|Seri
|FIA F2
|Editör
|Kemal Şengül