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FIA F2 / Son dakika

2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı

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2020 F2 ve F3 takvimleri de açıklandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
2 Haz 2020 09:59

Formula 2 ve Formula 3, 2020 takvimlerinin ilk yarışlarını açıklarken, her iki şampiyona da 3-5 Temmuz'da Avusturya'da başlayacak.

Formula 1, sezona Red Bull Ring'deki iki yarışla başlamayı planlamış olsa da, personelle ilgili kısıtlamalar nedeniyle destek yarışları hakkında belirsizlikler vardı.

Ancak F2 ve F3, sezonun ilk yarışları için F1'in planını takip edeceğini doğruladı. F1'in düzenlediği ilk sekiz yarışın tamamında F2 ve F3 yarışları da olacak.

Bu, F2 ve F3'ün 17-19 Temmuz'da Macaristan'a gitmeden önce Temmuz başında Avusturya'da arka arkaya iki yarış yapacağı anlamına geliyor.

Şampiyona daha sonra Ağustos ayında İngiltere'deki Silverstone'da iki yarış daha yapacak. Avrupa ayağı Spa-Francorchamps (Belçika) ve Monza'da (İtalya) iki yarışla bitecek.

Sekiz yarışın tamamı seyircisiz olacak ve şampiyonalar katı güvenlik prosedürleri uygulayacaklar.

Orijinal F2 takvimi 12 yarış içeriyordu, 2020 F3 sezonu ise dokuz yarış hafta sonuna sahipti.

2020 F2/F3 takvimi (sadece Avrupa ayağı):

Tarih Yer
5 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
12 Temmuz Red Bull Ring, Avusturya
19 Temmuz Hungaroring, Macaristan
2 Ağustos Silverstone, Britanya
9 Ağustos Silverstone, Britanya
16 Ağustos Barcelona, İspanya
30 Ağustos Spa, Belçika
6 Eylül Monza, İtalya
 
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Seri FIA F2 , FIA F3
Editör Rachit Thukral

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