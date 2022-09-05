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FIA F2 / Zandvoort Haberler

12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi

DAMS pilotu Roy Nissany, 12 ceza puanını aşmasının ardından gelecek hafta sonu gerçekleştirilecek Monza yarışlarından men edildi.

Megan White
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
12 ceza puanına ulaşan Nissany, Monza yarışından men edildi
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Pazar günü gerçekleştirilen F2 Hollanda ana yarışında güvenlik aracı arkasında David Beckmann ile temas yaşayan Nissany, bu temastan dolayı ceza almasıyla birlikte 13 ceza puanına ulaştı. 

Beckmann ile Nissany, güvenlik aracı arkasında pozisyon için mücadele ederken temas yaşadılar ve ardından Marino Sato'nun da arkasına çarptılar. Bu temasların ardından Beckmann kırık bir ön kanatla pite gelmek zorunda kaldı. 

Hem Beckmann hem de Nissany'e yarış sonrasında 10 saniyelik zaman cezası verildi ve bu cezayla birlikte Nissanny, bir yıl için pilotlara tanınan 12 ceza puanı sınırını aştı. 

Yayınlanan FIA belgesinde şu ifadelere yer verildi: "Olayı kapsamlı bir şekilde incelememizin ardından, hakemler, 16 numaralı aracın (Nissany) ve 24 numaralı aracın (Beckmann) 4 numaralı aracın (Sato) arkasında yan yana gittiklerini görüyor. 

"16 numaralı araç, güvenlik aracı çıktığında 24 numaralı aracın önünde olduğunu düşündüğünden pozisyonunu geri almak ve önde kalmak için zorlamaya devam ediyor. Hakemler, sürücüye şunu hatırlatmak ister: güvenlik aracı arkasında doğru sırayı oluşturmanın görevi ona ait değil ve güvenlik aracı pistteyken yan yana gitmek tehlikeli." 

Roy Nissany, Dams

Roy Nissany, Dams

Photo by: FIA

13 ceza puanına ulaşan Nissany, gelecek hafta Monza'da yarışamayacak. DAMS takımında onun yerine kimin direksiyon başına geçeceği henüz belli değil. 

Nissany, bu yıl men edilen 3. F2 pilotu oldu. VAR pilotu Amaury Cordeel, 12 ceza puanını aşmasının ardından Silverstone yarışını kaçırmıştı. Campos pilotu Olli Caldwell ise Spa'daki yarışı aynı nedenle kaçırmıştı. 

Cordeel'in yerini Beckmann almıştı, Caldwell'in yerine ise Lirim Zendeli geçmişti. 

Liam Lawson ise güvenlik aracı ardından yarışı yeniden başlatma tarzından dolayı kınama aldı. Lawson'ın yarışı yeniden başlatması için beklenirken, arka sıralarda Richard Verschoor ile Jack Doohan arasında kaza yaşanmıştı. 

Hakemler, "yarışın yeniden başlatılmasının bu şekilde gerçekleştirilmesini sevmediklerini" söylediler. Olayda Verschoor'a ceza verilmedi ve Doohan da olayın yarış kazası olduğunu kabul etti. 

 

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