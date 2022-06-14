12 ceza puanına ulaşan Cordeel, Silverstone yarışından men edildi

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Formula 3'te pek iyi bir kariyer geçirmemesine rağmen VAR ile Formula 2'ye giriş yapan çaylak Cordeel, Pazar günkü yarışta, 4. viraja girilirken Campos pilotu Olli Caldwell'in çizgisini ihlal ederek hem kendisini, hem de Caldwell'i epey zor bir durumda bıraktı.

Sonuç olarak, Cordeel'in hatalı olduğuna karar verildi ve Belçikalı pilot sonraki yarış için üç sıra grid cezası aldı. Ancak bunun yanında lisansına bir ceza puanı da eklendi, bu da 12 puana ulaşan Cordeel'in sonraki yarışa çıkamayacağı anlamına geliyor.

Komiserler kurulunun raporunda, "Konuyu kapsamlı bir şekilde değerlendiren Komiserler, Araç 14'ün (Caldwell) 3. ve 4. virajlarda Araç 25'in (Cordeel) arkasında olduğunu belirlediler.

"Dış çizgiden ilerlemeyi tercih eden 14 numaralı araç, düzlükte 25 numaralı aracın yanındaydı ve 4. viraja yaklaşıyordu. 25 numaralı araç öndeki araçlara odaklanmıştı ve solundaki 14 numaralı aracı görmedi."

"Sola doğru hareket eden 25 numaralı araç 14 numaralı araca temas etti ve ikisini de duvara itti. Her iki araç da yarış dışı kaldı. 25 numaralı araç çarpışmaya neden olduğu için tamamen hatalı kabul edildi."

Cordeel, MP Motorsport'taki tartışmalı kariyeri boyunca bir dizi olaya karıştığı için 2019'da Red Bull Ring'deki yarışa çıkamayan Mahaveer Raghunathan'dan bu yana F2 lisansında 12 puana ulaşan ilk sürücü oldu.

Hollandalı takım, Raghunathan'ın yerine o dönem Red Bull genç programında bulunan Pato O'Ward ile anlaşmıştı.

Cordeel'in ceza puanlarından dördü, Cidde sıralama turlarında bayraklara uymadığı için geldi ve sprint yarışının ilk turunda kaza yapmasının ardından ciddi hasar gören aracı Pazar günü piste çıkamadığı için hafta sonu kısa sürede sona erdi.

Amaury Cordeel Baku