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FIA F2 / Baku Haberler

Lundgaard: ''Yeni FIA F2 formatı Bakü için düzenlenmiş gibi''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

ART Grand Prix sürücüsü Christian Lungaard, yeni FIA Formula 2 formatının ''Bakü için düzenlemiş'' gibi olduğunu söyledi.

Lundgaard: ''Yeni FIA F2 formatı Bakü için düzenlenmiş gibi''

Formula 2'ye getirilen yeni formatta, cumartesi günkü ilk yarışın gridi, Cuma günü yapılan sıralama turlarında ilk onun tersine dönmüş hali oldu. Yani pole pozisyonuna sahip olan kişi, onuncu olarak başlayacak.

Bu pistten neler beklediği sorulan Lundgaard, ''Bence yeni format kesinlikle bu pist için hazırlanmış.''

''Monako'nun genel olarak özel bir hafta sonu olduğunu düşünüyorum. Eğer tüm formatlara bakarsanız, geçtiğimiz yıla göre çok fazla şey değişmedi, Monako çok ikonik bir pist.''

''Bence Bahreyn de öyle. Silverstone'dan emin değilim ancak Bakü, yeni formatın kesinlikle iyi çalışacağı bir pist.''

''Sıralamada birinci veya ikinci sırada olabilirsiniz ve böylelikle yarışa dokuzuncu veya onuncu sırada başlayacaksınız. Ancak bu durumda hâlâ galibiyet için şansınız olabilir.''

''Sanırım 2016 yılında, burada GP2 düzenledikleri ilk yıl, Giovinazzi iki yarışı da kazanmıştı. Bu konuya iyi bir cevap.''

''Eğer ilk yarış için olasıysa, ikinci sprint yarışı için de olasıdır.''

''Bu pist, özellikleri ve pistte çıkan yarışlar sayesinde, size 10. sırada başlayıp, kazanabilme şansı veriyor.''

''Farkı pistlerde, yeni formatın işleyip işlemeyeceğini söylemek zor.''

''Bazı olumlu pistler olacağına eminim ancak Bakü kesinlikle iyi sonuç alınacak bir pist.'' dedi.

Lundgaard, şu anda lider Guanyu Zhou'nun 52 puan arkasında ve Sürücüler Şampiyonası'nda 12. sırada yer alıyor. Sezonun ilk yarışı olan Bahreyn'den beri puan alamayan Lundgaard, ''şampiyonluğun her zaman ulaşılabilir'' olduğunu düşündüğünü söyledi.

Danimarkalı sürücü, bu sezonki yeni formatın biraz piyango olduğunu ancak elinden geleni yaptığını ve Bakü'nün bunu yapabilmek için için iyi bir pist olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: ''Bence şampiyonluk her zaman ulaşılabilir. Daha 6 yarış hafta sonumuz var, birçok şey yaşanabilir.''

DAMS ve Williams F1 test sürücüsü Roy Nissany ise yeni formatın, Bakü caddelerinde ''kesinlikle ilginç olacağını'' söyledi.

Nissany, ''Her zaman, önce Monako açısından düşünüyorum, bu biraz hediye gibi. Onuncu sırada oluyorsunuz ve birden pole pozisyonuna geçiyorsunuz. Sonrasında sadece aracınızı pistte tutmalısınız, belki de bu bekleyeceğiniz en saf yarış değildir.''

''Sonrasında da, bu format burada ilginçleşiyor. Beşinci sırayla pole pozisyonunun arasında ne kadar fark olduğunu bilmiyorum. Belki de sprint yarışlarında, ana yarıştan daha fazla fark olacaktır. Yeni format ana yarışta avantaj sağlamayacak şekilde kuruldu ancak yine de kesinlikle ilginç olacak. Aklımızdaki bu soruları sadece yarışlar yanıtlayabilir.''

''Bence, bu genç taraftarlarımız ve genç nesil için harika olacak. Bu sayede, çok fazla aksiyon yaşanacak ve hedeflerimiz de aynı kalacak, ileri bakmak, zorlamak ve elimizden gelenin en iyisini yapmak." dedi.

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F2 Bakü: Kırmızı bayraklar altında biten antrenmanların lideri Vips

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F2 Bakü: Kırmızı bayraklar altında biten antrenmanların lideri Vips
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Bu Haber Hakkında

Seri FIA F2
Etkinlik Baku
Pilotlar Roy Nissany , Christian Lundgaard
Editör Megan White

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