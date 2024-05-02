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FIA F2 Imola

F2/F3 direktörü Michel'den Andretti'ye yanıt: "Temasımız olmadı"

Formula 2/Formula 3 direktörü Bruno Michel, Andretti'nin henüz iki seriye katılmak için temasa geçmediğini, söyledi.

Ezel Tan
Güncel:
Michael Andretti

Fotoğraf: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images

Andretti Global, Formula 1'e girişin yanı sıra Formula 2 ve Formula 3'te de yarışmak istiyor.

Bu iki serinin ana yöneticisi Bruno Michel'e göre, Andretti ile organizasyon arasında henüz herhangi bir temas olmadı.

Michel şöyle dedi: "Andretti'nin F2 ve F3'te yarışmak istediğini orada burada okudum ama henüz herhangi bir temasımız olmadı."

"Bunun yakında gerçekleşeceğini tahmin ediyorum. Anladığım kadarıyla Formula 1'e katılma konusunda da hâlâ çalışıyorlar ama henüz kesinleşmiş bir şey yok."

"Katılmak istiyorlarsa, diğer herkesle aynı süreçten geçmek zorundalar. İşler böyle yürüyor."

"Her üç yılda bir bir seçim sürecinden geçiyoruz. F2'de bunu en son 2023'te yapmıştık, yani bir sonraki seçim iki yıl sonra olacak."

"F3'ün katılım süreci ise bu yıl gerçekleşecek. Eğer katılmak istiyorlarsa bu sürece kaydolmak zorundalar."

"Diğer takımlara karşı adil olmak zorundayız. Pek çok takım uzun yıllardır F2'de yer alıyor. Birkaç takımın yeni sahipleri olduğunu görüyoruz çünkü takım sahipleri için F2 ve F3 çok ilginç hale geliyor."

"Elbette Andretti büyük bir isim ve Andretti'nin büyük bir motor sporları programı var."

"Formula 2'de henüz bir Amerikan takımımız yok, bu nedenle pek çok kutucuğu dolduruyorlar. Ancak adil olmak adına onları da aynı süreçten geçirmemiz gerekiyor."

Andretti çok cazip bir seçenek olsa da, gridi genişletme fikri Michel tarafından reddedildi.

"Bu, Andretti'nin katılmak istemesi halinde başka bir takımla birliktelik kurması ya da başka bir takımın çekilmesini ya da gereklilikleri karşılamamasını beklemesi gerektiği anlamına geliyor."

"Eğer durum buysa, o zaman yarışmaya başlayabilirler."

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