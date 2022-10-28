Ferrari World Challenge, Imola'da destansı bir finale hazırlanıyor
Ferrari World Challenge, bu hafta sonu Imola'da son bulacak ve serilerin şampiyonları belirlenecek.
2022 Ferrari Challenge Dünya Şampiyonu, bu hafta sonu Imola'da destansı bir finalle belirlenecek. Çeşitli bölgelerdeki Ferrari serilerinde mücadele eden pilotlar çoktan piste ulaştılar ve Perşembe günü Santerno pistinde antrenman seanslarıyla birlikte hafta sonuna başladılar.
Ancak yarından itibaren işler ciddileşmeye başlayacak; Cuma ve Cumartesi günleri sıralama turlarına ve Pirelli Trophy ile ortak yapılacak Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika yarışlarına ayrılacak.
Pazar günü ise şampiyonluk unvanları sahiplerini bulacak ve sezon sona erecek. Ancak serinin otuzuncu yılı gerekçesiyle birkaç aracın da görücüye çıkacağını unutmamak lazım: 296 GT3 ve merakla beklenen Le Mans Hypercar.
2023'te WEC'e dönecek ve uzun zamandır hasret kaldığı Le Mans 24 Saat ana klasman zaferini kovalayacak olan Ferrari'nin aracı, uzun zamandır motor sporları hayranlarının merak konusuydu.
Imola hafta sonu programının tamamı aşağıda yer almakta:
2022 FERRARI CHALLENGE FİNAL PROGRAMI
28 Ekim Cuma
09:30-10:00: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - Sıralama 1
09:10-11:05: XX PROGRAM - Kapalı Prova
11:15-11:45: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Sıralama 1
11:55-12:40: F1 CUSTOMERS - Kapalı test
12:50-13:20: FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA - Sıralama 1
13:30-14:25: XX PROGRAM - Kapalı test
15:00: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - 1. yarış (30 dakika)
16:00-15:45: F1 CUSTOMERS - Kapalı test
17:20: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - 1. yarış (30 dakika)
18:30: FERRARI CHALLENGE NA - 1. yarış (30 dakika)
19:30-19:15: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar
29 Ekim Cumartesi
09:30-10:00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Sıralama 2
10:10-11:05: XX PROGRAM - Kapalı prova
11:15-11:45: FERRARI CHALLENGE NA - Sıralama 2
11:55-12:40: F1 CUSTOMERS - Kapalı test
12:50-13:20: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - Sıralama 2
13:30-14:25: XX PROGRAM - Kapalı test
15:00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - 2. yarış (30 dakika)
16:00-15:45: F1 CUSTOMERS - Kapalı test
17:20: FERRARI CHALLENGE NA - 2. yarış (30 dakika)
18:30: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - 2. yarış (30 dakika)
19:30-19:15: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar
30 Ekim Pazar
10:00: FERRARI CHALLENGE CUP SHELL AM - Dünya finali (30 dakika)
11:10: FERRARI CHALLENGE SHELL CUP - Dünya finali (30 dakika)
12:20: FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI & AM - Dünya finali (30 dakika)
14:00: FERRARI SHOW & FOTOĞRAF ÇEKİMİ
15:40-16:30: XX PROGRAM - Kapalı prova
16:40-17:25: F1 CUSTOMERS - Kapalı test
17:35-18:35: GT COMPETITIONS CLUB - Kapalı prova
18:45-19:45: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar
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