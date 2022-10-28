Ferrari World Challenge, Imola'da destansı bir finale hazırlanıyor

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2022 Ferrari Challenge Dünya Şampiyonu, bu hafta sonu Imola'da destansı bir finalle belirlenecek. Çeşitli bölgelerdeki Ferrari serilerinde mücadele eden pilotlar çoktan piste ulaştılar ve Perşembe günü Santerno pistinde antrenman seanslarıyla birlikte hafta sonuna başladılar.

Ancak yarından itibaren işler ciddileşmeye başlayacak; Cuma ve Cumartesi günleri sıralama turlarına ve Pirelli Trophy ile ortak yapılacak Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika yarışlarına ayrılacak.

Pazar günü ise şampiyonluk unvanları sahiplerini bulacak ve sezon sona erecek. Ancak serinin otuzuncu yılı gerekçesiyle birkaç aracın da görücüye çıkacağını unutmamak lazım: 296 GT3 ve merakla beklenen Le Mans Hypercar.

2023'te WEC'e dönecek ve uzun zamandır hasret kaldığı Le Mans 24 Saat ana klasman zaferini kovalayacak olan Ferrari'nin aracı, uzun zamandır motor sporları hayranlarının merak konusuydu.

Imola hafta sonu programının tamamı aşağıda yer almakta:

2022 FERRARI CHALLENGE FİNAL PROGRAMI

28 Ekim Cuma

09:30-10:00: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - Sıralama 1

09:10-11:05: XX PROGRAM - Kapalı Prova

11:15-11:45: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Sıralama 1

11:55-12:40: F1 CUSTOMERS - Kapalı test

12:50-13:20: FERRARI CHALLENGE NORTH AMERICA - Sıralama 1

13:30-14:25: XX PROGRAM - Kapalı test

15:00: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - 1. yarış (30 dakika)

16:00-15:45: F1 CUSTOMERS - Kapalı test

17:20: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - 1. yarış (30 dakika)

18:30: FERRARI CHALLENGE NA - 1. yarış (30 dakika)

19:30-19:15: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar

29 Ekim Cumartesi

09:30-10:00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - Sıralama 2

10:10-11:05: XX PROGRAM - Kapalı prova

11:15-11:45: FERRARI CHALLENGE NA - Sıralama 2

11:55-12:40: F1 CUSTOMERS - Kapalı test

12:50-13:20: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - Sıralama 2

13:30-14:25: XX PROGRAM - Kapalı test

15:00: FERRARI CHALLENGE EU TROFEO PIRELLI + APAC - 2. yarış (30 dakika)

16:00-15:45: F1 CUSTOMERS - Kapalı test

17:20: FERRARI CHALLENGE NA - 2. yarış (30 dakika)

18:30: FERRARI CHALLENGE EU SHELL CUP - 2. yarış (30 dakika)

19:30-19:15: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar

30 Ekim Pazar

10:00: FERRARI CHALLENGE CUP SHELL AM - Dünya finali (30 dakika)

11:10: FERRARI CHALLENGE SHELL CUP - Dünya finali (30 dakika)

12:20: FERRARI CHALLENGE TROFEO PIRELLI & AM - Dünya finali (30 dakika)

14:00: FERRARI SHOW & FOTOĞRAF ÇEKİMİ

15:40-16:30: XX PROGRAM - Kapalı prova

16:40-17:25: F1 CUSTOMERS - Kapalı test

17:35-18:35: GT COMPETITIONS CLUB - Kapalı prova

18:45-19:45: GT SPORTS ACTIVITIES - Hızlı turlar