Motorsport Heroes: Hakkinen'in, Schumacher'le olan ünlü kazası

Macau, Formula 3 takviminin kuşkusuz en büyük yarışıdır. 1990 Macau GP'ye Hakkinen Team Theodore, West Surrey Racing Ralt ile Britanya şampiyonu olarak gelmişti. Hakkinen ilk yarışı kazanmıştı ve ortalamaya göre şampiyon olması için, ikinci yarışta Schumacher'in 3 sn arkasında kalması yeterliydi.

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen Photo by: Sutton Images Mika Hakkinen, Michael Schumacher Photo by: Motorsport Images

Hakkinen, yarışın sonuna doğru rakibi Schumacher'den açık bir şekilde daha hızlıydı ve onu çok yakından takip ediyordu.

Hakkinen filmde, "Ne yapabilirdim? Onu geçmem gerekiyordu. Ancak çok yavaştı, bu yüzden ona çok yakın gidiyordum ve hava koridoruna giriyordum."

"Onu geçmek için hamle yaptığımda, aynalarından gözlerini görebiliyordum." diyor.

Schumacher ise yarış sonrası röportajında, "Bu sefer gittikçe yaklaşıyordu, görebiliyordum. Sağ tarafa gittim ve o an o da geçmeye çalıştı. Çok hızlıydı ve frene basamadı." demişti.

Hakkinen ise bu durum için, "Tüm yarışı kaybettik. Berbat bir andı." diyor.

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen Photo by: Sutton Images Race winner Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen Photo by: Sutton Images

Schumacher, arka kanadı olmadan yarışı kazandı. Ancak Hakkinen'in bu hatası, kariyerini olumsuz etkilemedi ve 1991'de Team Lotus ile Formula 1'e girdi. Schumacher de birkaç ay sonra olsa da aynı sene Jordan ile F1'e giriş yaptı.

Ödüllü Senna filminin yazarı olan Pandey, 111 dakikalık Heroes filminde motor sporları kahramanlarının geçmişlerine iniyor.

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