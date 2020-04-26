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F3 / Macau GP / Özel Haber

Motorsport Heroes: Hakkinen'in, Schumacher'le olan ünlü kazası

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Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
26 Nis 2020 10:55

Manish Pandey yapımı Motorsport Heroes filminde, motor sporları dünyasındn 4 önemli ismin kariyerlerinde yaşadıkları anlatılıyor. Bugün, Mika Hakkinen'in 1990 Macau GP'de Michael Schumacher ile yaşadıklarını hatırlayacağız.

Macau, Formula 3 takviminin kuşkusuz en büyük yarışıdır. 1990 Macau GP'ye Hakkinen Team Theodore, West Surrey Racing Ralt ile Britanya şampiyonu olarak gelmişti. Hakkinen ilk yarışı kazanmıştı ve ortalamaya göre şampiyon olması için, ikinci yarışta Schumacher'in 3 sn arkasında kalması yeterliydi.

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Photo by: Sutton Images

Mika Hakkinen, Michael Schumacher

Mika Hakkinen, Michael Schumacher

Photo by: Motorsport Images

Hakkinen, yarışın sonuna doğru rakibi Schumacher'den açık bir şekilde daha hızlıydı ve onu çok yakından takip ediyordu.

Hakkinen filmde, "Ne yapabilirdim? Onu geçmem gerekiyordu. Ancak çok yavaştı, bu yüzden ona çok yakın gidiyordum ve hava koridoruna giriyordum."

"Onu geçmek için hamle yaptığımda, aynalarından gözlerini görebiliyordum." diyor.

Schumacher ise yarış sonrası röportajında, "Bu sefer gittikçe yaklaşıyordu, görebiliyordum. Sağ tarafa gittim ve o an o da geçmeye çalıştı. Çok hızlıydı ve frene basamadı." demişti.

Hakkinen ise bu durum için, "Tüm yarışı kaybettik. Berbat bir andı." diyor.

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Mika Hakkinen, Ralt RT34-Mugen leads Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Photo by: Sutton Images

Race winner Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Race winner Michael Schumacher, Reynard 903-Volkswagen

Photo by: Sutton Images

Schumacher, arka kanadı olmadan yarışı kazandı. Ancak Hakkinen'in bu hatası, kariyerini olumsuz etkilemedi ve 1991'de Team Lotus ile Formula 1'e girdi. Schumacher de birkaç ay sonra olsa da aynı sene Jordan ile F1'e giriş yaptı.

Ödüllü Senna filminin yazarı olan Pandey, 111 dakikalık Heroes filminde motor sporları kahramanlarının geçmişlerine iniyor.

Filmin tamamını Motorsport.tv'ye aylık 4.99 $'a üye olarak izleyebilirsiniz.

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Seri F3
Etkinlik Macau GP
Pilotlar Michael Schumacher Şimdi al , Mika Hakkinen
Editör Charles Bradley

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