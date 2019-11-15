Macau GP: Kısaltılan sıralama turlarında pole Vips'in

Güneşli havada 40 dakika üzerinden gerçekleştirilen sıralama turlarında, seans başlar başlamaz sürücüler piste çıktılar.

Bu yılki yarışta galibiyetin favorileri arasında yer alan Juri Vips ilk on dakika geride kalırken 2:06.667 yaparak liderliğe çıkmayı başardı.

Robert Shwartzman daha iyi bir turla geliyordu ancak yaşanan kazadan ötürü ilk on dakikanın ardından seans durduruldu.

Yapılan temizliğin ardından seans tekrar başladı ve Marcus Armstrong 2:05.955'lik derecesiyle 2:06'nın altına inen ilk isim olarak zirveye yükseldi.

Armstrong kısa bir süre sonra bariyerlere çarparak kırmızı bayrağa sebep oldu.

Son on dakikaya girilirken Red Bull'un genç yeteneği Vips, harika bir tur atmayı başardı ve 2:04.997 yaparak tekrar ilk sıraya yükseldi.

Son üç dakikaya girildiğinde bir kez daha kırmızı bayrak çıktı ve seans erken noktalandı.

Vips böylelikle pole pozisyonunun sahibi oldu.

Shwartzman 0.379 saniye geride ikinci olurken, Callum Ilott üçüncü, Christian Lundgaard dördüncü, Richard Verschoor beşinci ve Jake Hughes altıncı oldu.

Frederik Vesti'nin yedinci olduğu sıralama turlarında Arjun Maini sekizinci, Armstrong dokuzuncu ve Logan Sargeant onuncu oldu.

Son iki yılın Macau F3 galibi Daniel Ticktum ancak 13. olabilirken, Ralf Schumacher'n oğlu David Schumacher 22. ve Sophia Floersch 26. oldu.

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