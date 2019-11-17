Macau GP: Çaylak Verschoor, Vips'e geçit vermeyerek kazandı

Yarışa pole pozisyonundan başlayan Vips, startın ardından yerini korumayı başararak kısa sürede fark açtı ve rahat bir şekilde ilerliyordu.

Ancak yarışın kaderi Ferdinand Habsburg'un kazası sonrası piste giren güvenlik aracıyla değişti. Güvenlik aracı sonrasında çok iyi başlayan Verschoor, Lisboa öncesinde Vips'i geçerek liderliğe yükseldi.

Yarışın kalan turlarında Vips, birçok kez farkı kapatıp DRS avantajına sahip olsa da tekrar liderliğe yükselebileceği atağı yapamadı ve böylece Macau'da ilk defa yarışan Verschoor kazanmış oldu.

Yarışın favorilerinden olan ve 2. sıradan yarışa başlayan 2019 F3 şampiyonu Robert Shwartzman, ilk turda Christian Lundgaard ile yaşadığı temasta hasar görünce Lisboa'da aracını kenara çekerek erken veda etmek zorunda kaldı.

Yarışı podyumda tamamlayan isim, Carlin'in çaylak ismi Logan Sargeant oldu. Sıralama yarışında ilk turda yaşananlar nedeniyle ceza almaktan kurtulan Sargeant, ana yarışta geçişler yaparak 3. sıraya yükseldi ve podyumda yer aldı.

Renault destekli Lundgaard 4. olurken onu Alessio Lorandi ve Callum Ilott takip ettiler.

MP Motorsport'un diğer sürücüsü Lawson, yarışa 20. sıradan başlamıştı ancak çok iyi bir yükselişin ardından 7. olmayı başardı.

Bir diğer iyi yükseliş gösteren isim Marcus Armstrong oldu. 17. sıradan başlayan Armstrong 8. sıraya kadar yükselirken David Beckmann 9., Fredrik Vesti 10. oldular.

Geçen seneki korkunç kazasının ardından bu sene de mücadeleye geri dönen kadın sürücü Sophia Florsch, mekanik sorun nedeniyle Mandarin virajı öncesinde durmak zorunda kaldı ve yarışa erken veda etti.