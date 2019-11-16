Macau F3: Sıralama yarışını Vips kazandı

10 tur üzerinden gerçekleştirilen sıralama yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Juri Vips'ti ve startta yanında Robert Shwartzman vardı.

Vips güzel bir startla yerini korumayı başarırken Shwartzman ikinci sırada yer aldı.

Ancak henüz ilk virajda Arjun Maini'nin başlattığı ve pek çok pilotun karıştığı zincirleme bir kaza yaşanınca piste güvenlik aracı girdi.

İki tur güvenlik aracı arkasında koşuldu ve ardından yarış tekrar başladı.

Vips önde iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Shwartzman'ın baskısına rağmen önde kalmaya devam etti.

Shwartzman zorlamaya devam etse de, Vips damalı bayrağı 1.5 saniye farkla ilk sırada gördü. Shwartzman ikinci olurken, Christian Lundgaard üçüncü ve Richard Verschoor dördüncü oldu.

Callum Illott beşinci sırada finiş görürken, Logan Sargeant altıncı, Alessio Lorandi yedinci ve Ferdinand Habsburg sekizinci oldu.

David Beckmann'ın dokuzuncu olduğu yarışta ilk onu Lonardo Pulcini tamamladı.

Geçen yıl büyük bir kaza yapan Sophia Floersch 21. olurken, Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher 25. sırada finiş gördü.

Seans sonucu: