Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
28 Kas
-
01 Ara
FP1:
7 gün
Tüm programı gör
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Ad Diriyah E-prix
22 Kas
-
22 Kas
Sıradaki Etkinlik
07 Saat
:
58 Dakika
:
14 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
56 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki Sonraki
F3 / Macau GP / Yarış raporu

Macau F3: Sıralama yarışını Vips kazandı

paylaşım
yorumlar
Ekleyen:
16 Kas 2019 13:47

Red Bull'un genç pilotu Juri Vips, Macua'da gerçekleştirilen sıralama yarışında zafere ulaşan isim oldu.

10 tur üzerinden gerçekleştirilen sıralama yarışına pole pozisyonundan başlayan isim Juri Vips'ti ve startta yanında Robert Shwartzman vardı.

Vips güzel bir startla yerini korumayı başarırken Shwartzman ikinci sırada yer aldı.

Ancak henüz ilk virajda Arjun Maini'nin başlattığı ve pek çok pilotun karıştığı zincirleme bir kaza yaşanınca piste güvenlik aracı girdi.

İki tur güvenlik aracı arkasında koşuldu ve ardından yarış tekrar başladı.

Vips önde iyi bir tempo yakalamayı başardı ve Shwartzman'ın baskısına rağmen önde kalmaya devam etti.

Shwartzman zorlamaya devam etse de, Vips damalı bayrağı 1.5 saniye farkla ilk sırada gördü. Shwartzman ikinci olurken, Christian Lundgaard üçüncü ve Richard Verschoor dördüncü oldu.

Callum Illott beşinci sırada finiş görürken, Logan Sargeant altıncı, Alessio Lorandi yedinci ve Ferdinand Habsburg sekizinci oldu.

David Beckmann'ın dokuzuncu olduğu yarışta ilk onu Lonardo Pulcini tamamladı.

Geçen yıl büyük bir kaza yapan Sophia Floersch 21. olurken, Ralf Schumacher'in oğlu David Schumacher 25. sırada finiş gördü.

Seans sonucu:

 Poz. No.  Sürücüler Takım  Turlar Zaman/Fark
6 Juri Vips Hitech Grand Prix 10 25'09.190
5 Robert Shwartzman SJM Prema Theodore Racing 10 1.549
9 Christian Lundgaard ART Grand Prix 10 5.625
21 Richard Verschoor MP Motorsport 10 7.402
25 Callum Ilott Sauber Junior Team 10 10.767
28 Logan Sargeant Carlin 10 11.216
15 Alessio Lorandi Trident 10 11.900
10 Ferdinand Habsburg ART Grand Prix 10 13.200
14 David Beckmann Trident 10 20.006
10  33 Leonardo Pulcini Campos Racing 10 25.551
11  17 Keyvan Andres HWA 10 26.416
12  19 Lukas Dunner MP Motorsport 10 28.233
13  23 Charles Leong Jenzer Motorsport 10 32.905
14  27 Enzo Fittipaldi Sauber Junior Team 10 33.676
15  11 Sebastian Fernandez ART Grand Prix 10 34.261
16  8 Yuki Tsunoda Hitech Grand Prix 10 34.698
17  2 Marcus Armstrong SJM Prema Theodore Racing 10 35.403
18  3 Frederik Vesti SJM Prema Theodore Racing 10 35.653
19  24 Andreas Estner Jenzer Motorsport 10 36.687
20  20 Liam Lawson MP Motorsport 10 37.151
21  18 Sophia Floersch HWA 10 38.158
22  7 Max Fewtrell Hitech Grand Prix 10 38.634
23  12 Olli Caldwell Trident 10 39.338
24  31 Alessio Deledda Campos Racing 10 58.920
25  26 David Schumacher Sauber Junior Team 10 1'37.059
26  29 Felipe Drugovich Carlin 8 2 tur
27  30 Dan Ticktum Carlin 8 2 tur
  22 Arjun Maini Jenzer Motorsport 0  
  32 Enaam Ahmed Campos Racing 0  
  16 Jake Hughes HWA 0  

 

Sonraki haber
Macau GP: Kısaltılan sıralama turlarında pole Vips'in

Önceki haber

Macau GP: Kısaltılan sıralama turlarında pole Vips'in

Sonraki haber

Canlı izle: 2019 Macau GP

Canlı izle: 2019 Macau GP
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri F3
Etkinlik Macau GP
Alt-etkinlik Yarış 1
Pilotlar Jüri Vips
Takımlar Hitech Racing
Editör Andrew van Leeuwen

F3 Sıradaki seans

Macau GP

Macau GP

13 Kas - 17 Kas

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Brezilya GP: En iyi takım telsizi mesajları

35dk
2
Formula 1

Red Bull, Brezilya'da düzlükte Mercedes'i nasıl yendi?

1s
3
Formula 1

Ferrari: “Saçma Vettel/Leclerc mücadelesini netleştirmemiz gerekiyor”

4
Formula 1

Mercedes, Verstappen ile mücadelede Hamilton’ın bataryasının neden dolu olmadığını açıkladı

3s
5
Formula 1

Red Bull, yer çekimi olmayan alanda pit stop yaptı

2s

Son Videolar

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti 01:54
F3

Macau GP - F3 Dünya Kupası: Yarış özeti

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak 01:24
F3

Macau GP - Verschoor'a galibiyeti getiren atak

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu 02:23
F3

Macau GP: Sophia Floersh'ün, geçen seneki kazasından sonra Macau'daki ilk turu

Macau GP - F3: Marcus Armstrong'un sıralama turlarındaki kazası 00:47
F3

Macau GP - F3: Marcus Armstrong'un sıralama turlarındaki kazası

Macau GP - F3: Juri Vips pole pozisyonunu alıyor 01:04
F3

Macau GP - F3: Juri Vips pole pozisyonunu alıyor

Son Haberler

Macau GP: Çaylak Verschoor, Vips'e geçit vermeyerek kazandı
F3

Macau GP: Çaylak Verschoor, Vips'e geçit vermeyerek kazandı

Canlı izle: 2019 Macau GP
F3

Canlı izle: 2019 Macau GP

Macau F3: Sıralama yarışını Vips kazandı
F3

Macau F3: Sıralama yarışını Vips kazandı

Macau GP: Kısaltılan sıralama turlarında pole Vips'in
F3

Macau GP: Kısaltılan sıralama turlarında pole Vips'in

Floersch korkunç kazadan bir yıl sonra Macau'ya dönüyor
F3

Floersch korkunç kazadan bir yıl sonra Macau'ya dönüyor

Program

Formula 1
Biletler
Sağlayan
28 Kas
Biletler
Tüm programı gör
Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.