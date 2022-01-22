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F3 Yarış raporu

Formula Regional Asya - Yas Marina: İlk yarışı Montoya kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula Regional Asya'da Yas Marina'da gerçekleştirilen ilk yarışta zafer Mumbai Falcons sürücüsü Sebastian Montoya'nın oldu.

Formula Regional Asya - Yas Marina: İlk yarışı Montoya kazandı

Yas Marina'da gerçekleştirilen yarışa Sebastian Montoya ilk sıradan başladı ve ilk turda liderliğini korumayı başardı.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, harika bir ilk tur geçirdi ve peş peşe geçişlerle yedinci sıraya kadar çıktı. Sonrasında Hadrien David'in kendisini geçmesiyle sekizinci sıraya geriledi.

Yarışın ilk 10 dakikasının geride kalmasının ardından bir aracın tekerleğinin fırlaması ve piste savrulmasıyla beraber piste güvenlik aracı girdi.

Yarış tekrar başladığında, Cem ve David arasında temas yaşandı. Bunun üzerine Cem, pite geldi ve yarışı bıraktı.

Bitime sekiz dakika kala bu kez Paul Aron ve Pepe Marti temas yaşadı. Bu olayın ardından piste tekrar güvenlik aracı girdi.

Yarışın kalan kısmı güvenlik aracı arkasında geçti ve yarış bu şekilde tamamlandı. Montoya böylelikle serideki ilk yarışını kazanmış oldu.

Gabriel Mini ikinci olurken, Charles Leclerc'in kardeşi Arthur Leclerc üçüncü, bir ara ikinciliğe çıkan Isack Hadjar dördüncü ve Dino Beganovic beşinci oldu.

Bir diğer temsilcimiz Salih Yoluç, ilk formula yarışını 17. sırada tamamladı. Salih, kendi sınıfında ikinci oldu.

Yarış sonucu: 

 

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