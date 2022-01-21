Formula Regional Asya: Pole pozisyonları Montoya ve Mini'nin oldu

FIA'nın kış aylarında düzenlediği bu özel şampiyonaya pek çok önemli isim katılıyor. Burada ülkemizi yeni sezonda F2'de yarışacak Cem Bölükbaşı ve Avrupa Le Mans'ta yarışan Salih Yoluç temsil ediyor.

Heyecan bu hafta sonu Yas Marina'da başladı ve ilk yarışın gridini belirleyecek Q1 sıralama turlarında, çaylak Sebastian Montoya pole pozisyonunu kazandı.

Onu 0.037 saniye geriden Red Bull destekli Jak Crawford takip ederken, Isack Hadjar üçüncü ve Gabriel Mini dördüncü oldu.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, ilk sıralama turlarında 0.9 saniye geride 13. sırada yer aldı ve buna rağmen Evans GP sürücüleri arasında en iyisiydi.

Seriye sadece deneyim kazanmak ve antrenman yapmak için katıldığı belirten diğer temsilcimiz Salih Yoluç ise, formula araçlarıyla ilk deneyiminde 3.1 saniye geride 24. oldu.

Q1 sonucu:

Üçüncü yarışın gridini belirleyecek ikinci sıralama turları da, ilk sıralama turlarından kısa bir süre sonra başladı.

Gabriel Mini, 1:51.657 yaparak Hitech Grand Prix ile pole pozisyonunu kazandı. Yakın geçen sıralama turlarında Montoya ikinci ve Crawford üçüncü oldu.

Hadjar dördüncü olurken, bu dört isim sadece 0.091 saniye içerisinde dizildi.

Cem en hızlı derecesini geliştirmesine rağmen 1:52.431'le 13. oldu. Bir kez daha tüm takım arkadaşlarını geçen Cem, liderin 0.7 saniye gerisinde kaldı.

Salih Yoluç ise gelişimini sürdürdü ve 1:54.604 yapıp, 2.9 saniye geride 25. oldu.

Q2 sonucu: