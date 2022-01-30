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F3 Yarış raporu

Formula Regional Asya Dubai: Son yarışı David kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Dubai'de gerçekleştirilen üçüncü yarışta zafer Hadrien David'in olurken, Salih Yoluç son yarışı 22. sırada bitirdi.

Formula Regional Asya Dubai: Son yarışı David kazandı
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Formula Regional Asya Şampiyonası'nda hafta sonunun son yarışına Hadrien David ilk sıradan başladı ve yanında Pepe Marti vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç ise 25. cepten başladı.

Marti çok iyi hareketlendi ve ilk metrelerde David'i geride bıraktı. Ancak ilk virajın hemen ardından David, yerini geri almayı başardı.

Ön tarafta bu ikili savaşırken, üçüncülük için oldukça keyifli bir mücadele vardı. Gabriel Mini, Isack Hadjar ve Jak Crawford, bu pozisyon için mücadeleye giriştiler.

Temsilcimiz Salih ise 23. sıraya kadar çıktı.

İlk turların ardından sıralama David, Marti, Hadjar, Mini ve Crawford şeklinde oldu. Daha sonra Dino Beganovic, beşinci sırayı Crawford'dan aldı.

Ön tarafta Marti, David'in arayı açmasına izin vermedi. İkili arasında fark genellikle hep 1 saniyenin altındaydı. Fakat rakibini geçme fırsatı bulamadı.

Sonuç olarak David zafere ulaşırken, Marti ikinci ve Hadjar üçüncü oldu. Mini, son turlarda Beganovic'in baskısına rağmen dördüncü olurken, ilk altıyı Crawford tamamladı.

Arthur Leclerc yedinci olurken, Sebastian Montoya ancak 14. sırada finiş görebildi.

Temsilcimiz Salih Yoluç ise damalı bayrağı 22. sırada gördü ve arka arkaya üçüncü yarışında da finiş görmüş oldu.

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