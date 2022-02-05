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F3 Sıralama turları raporu

Formula Regional Asya Dubai: Pole pozisyonlarını Montoya ve Hoff aldı

Formula Regional Asya Şampiyonası'nda Dubai'de gerçekleştirilecek yarışlar öncesinde pole pozisyonları Sebastian Montoya ve Dilano van't Hoff'un oldu.

Formula Regional Asya Dubai: Pole pozisyonlarını Montoya ve Hoff aldı
Kemal Şengül
Ekleyen:
, Şef Editör
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Formula Regional Asya Şampiyonası'nda sezonun üçüncü ayağı Dubai'de gerçekleştiriliyor.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı, geçtiğimiz cuma günü artık bu seride yer almayacağını ve tamamen Formula 2'ye konsantre olduğunu duyurmuştu. Bu yüzden sezonun kalan kısmında ülkemizi sadece Salih Yoluç temsil edecek.

Bugün sıralama turları heyecanı vardı ve ilk sıralama turlarında pole pozisyonunu Isack Hadjar kazanacak gibiydi.

Fakat Sebastian Montoya, harika bir son tur çıkardı ve 1:55.467 yaparak pole pozisyonunu kazandı. Hadjar ikinci olurken, Jack Crawford üçüncü oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç, bu bölümü 26. sırada noktaladı ve bugünkü ilk yarışa 27. sıradan başlayacak.

Üçüncü yarışın gridini belirleyen ikinci sırama turlarında ise pole pozisyonu 1:55.110 yapan Dilano van't Hoff'un oldu.

Pepe Marti ikinci olurken, Arthur Leclerc üçüncü ve Sebastian Montoya dördüncü oldu.

Temsilcimiz Salih, bu seansta temposunu yükseltti ve 25. en iyi zamanı yaptı.

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