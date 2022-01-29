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F3 Yarış raporu

F3 Regional Asya Dubai: İlk yarışı David kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 3 Regional Asya Şampiyonası'nda, Dubai'deki ilk yarışı Hadrien David kazandı.

F3 Regional Asya Dubai: İlk yarışı David kazandı
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Formula 3 Regional Asya Şampiyonası'nda Dubai'de gerçekleştirilen ilk yarışa Sebastian Montoya ilk sıradan başladı.

Yarışın ilk turlarında Hadrien David, liderlik için Montoya'yı sıkıştırdı ve ikili keyifli bir mücadeleye girişti.

Birkaç tur süren mücadelenin ardından David, liderliği Montoya'dan aldı. Bu ataktan saniyeler sonra piste güvenlik aracı girdi.

Yarışa 26. sıradan başlayan temsilcimiz Salih Yoluç ise ilk turların ardından iki sıra kazanmayı başardı.

Güvenlik aracının çıkıp, yarışın yeniden başlamasıyla birlikte Montoya'yı bu kez Pepe Marti sıkıştırmaya başladı.

Güzel bir atakla rakibini geçen Marti, David'in gerisinde ikinci sıraya yükselmiş oldu. Yarışın son bölümünde yaşanan kazanın ardından, yarış güvenlik aracı arkasında bitti ve zafer David'in oldu.

Marti ikinci olurken, Montoya üçüncü, Jak Crawford dördüncü ve Dino Beganovic beşinci oldu.

Arthur Leclerc yarışı ancak dokuzuncu sırada bitirebildi. 

Temsilcimiz Salih Yoluç ise damalı bayrağı 23. sırada gördü.

Bir diğer temsilcimiz Cem Bölükbaşı ise, aracı Dubai yarışlarına yetişmediği için bu hafta sonu yarışmıyor.

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