Formula Regional Asya Dubai: İkinci yarışta Beganovic kazandı

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Formula Regional Asya Şampiyonası'nda heyecan bugün kaldığı yerden devam etti. Dubai'de gerçekleştirilen hafta sonunun ikinci yarışı oldukça çekişmeli başladı ve ilk turların ardından lider Michael Belovdu.

Dilano Van't Hoff ikinci sırada yer alırken, Dino Beganovic üçüncü sıradaydı.

Temsilcimiz Salih Yoluç ise ilk turların ardından 23. sıraya kadar yükseldi.

Turlar ilerledikçe, öndeki üçlü birbirleriyle keyifli bir mücadeleye giriştiler. Hoff, bir noktada tempo kaybetmeye başladı ve önce Beganovic'e sonrasında da öndeki üçlüyle arayı kapatan Arthur Leclerc'e geçildi.

Beganovic, Hoff'u geçmesinin ardından lider Belov'u sıkıştırmaya başladı. Bitime yaklaşık sekiz dakika kala da rakibini geçerek liderliğe oturdu.

Kalan bölümde hata yapmayan Ferrari'nin genç yeteneği, böylelikle zafere ulaştı.

Belov, Leclerc'in baskısına rağmen ikinci olurken, podyumu Monakolu sürücü tamamladı.

Hoff dördüncü ve Pepe Marti beşinci oldu.

Temsilcimiz Salih Yoluç, bu yılki en iyi yarışlarından birisini çıkardı ve yarışı 22. sırada noktaladı.