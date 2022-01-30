Formula Regional Asya Dubai: İkinci yarışı Leclerc kazandı

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Formula Regional Asya Şampiyonası'nda, Dubai'de gerçekleştirilen ikinci yarış bugün sabah saatlerinde yapıldı.

Yarışa Pierre Louis Chovet ilk sıradan başlarken, yanında Arthur Leclerc vardı. Temsilcimiz Salih Yoluç ise yarışa 23. sıradan başladı.

Leclerc yarışa harika şekilde başladı ve ilk viraja gelirken Chovet'in önünde liderliğe yükseldi. İlk turda yaşanan temas sonrası piste güvenlik aracı girerken, sıralama Leclerc, Chovet ve Isack Hadjar şeklindeydi.

Güvenlik aracının çıkmasıyla yarış tekrar başladı ve Chovet, liderlik için Leclerc'i sıkıştırmaya başladı. Bu ikili birbirleriyle çekişirken, arkadaki grup kendilerini yakaladı ve Hadjar, Chovet'i baskı altına aldı.

Bu ikili birbirleriyle savaşırken, Dino Beganovic ikisini birden geçerken ikinciliğe çıktı. Yeni sıralama Leclerc, Beganovic ve Hadjar şeklinde oldu.

Sonrasında yaşanan olayın ardından piste ikinci kez güvenlik aracı girdi. Temsilcimiz Salih ise bu noktada 21. sıraya çıkmıştı.

Yarışın kalan bölümünde herhangi bir değişiklik olmadı ve Leclerc serideki ilk galibiyetini aldı. Beganovic ikinci olurken, podyumu Hadjar tamamladı.

Temsilcimiz Salih ise gelişimine devam etti. Formula Regional Asya Şampiyonası ile, kariyerinde ilk kez tek koltuklu araçlarla yarışan Salih, yarışı sorunsuz şekilde tamamladı ve 21. sırada finiş gördü.