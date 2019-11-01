Floersch korkunç kazadan bir yıl sonra Macau'ya dönüyor

Floersch, geçen yıl Lisboa virajına gelirken 15. sıradaki Jehan Daruvala'a vurmasının ardından kontrolünü kaybetti ve genç sürücü çok yüksek hızda bariyerlerin üzerinden uçarak fotoğrafçıların bulunduğu kuleye vurdu. Bariyerlere doğru uçan Floersch, o esnada virajı dönen Sho Tsuboi'ye de vurmaktan kurtulamadı.

Kazadan sonra omurgasında kırık oluştu ve yedi saatlik bir operasyon geçirmesi gerekti. Ancak bu sezon yeni Formula Regional Avrupa Şampiyoası'na döndü ve tam sezon mücadele edip, sezonu yedinci bitirdi.

Bu yıl tekrar Macau'da yer alacak Floersch, "Tekrar Macau'ya döneceğim için mutluyum. Geçen yıl ilk kez orada yarıştım. Kazaya kadar yarıştığım en harika mücadeleydi. Gerçekten inanılmaz bir pist. Araç sürmesi çok zevkli. Kazadan sonra yarışmak ve Macau'ya dönmek istediğimi biliyordum. Bu yıl bunu başarabilmiş olmam, kendinize inanıp, onlar için çok çalıştığınızda hayallerinizi gerçekleştirebileceğinizin önemli bir göstergesi." dedi.

Valencia sezon sonu testinde Formula 3 aracını test eden Floersch, gelecek yıl Formula 3'te yarışabileceğini söyledi.

"Araç çok iyi. Gelecek yıl daha da yüksek seviyede olacak ve HWA ile beraber olduğum için mutluyum. Henüz imzalanan bir şey yok. Bu yüzden %100 diyemem. Ama orada yarışacağım gibi görünüyor. Bunu HWA ile yapmak çok iyi. Her şey çok iyi görünüyor." dedi.

Floersch'e ek olarak Jake Hughes ve Keyvan Andres takım adına yarışan diğer isimler olacak.