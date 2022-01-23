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F3 Yarış raporu

F3 Regional Asya - Yas Marina: İkinci yarışı Bortoleto kazandı

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula 3 Regional Asya Şampiyonası'nda, Yas Marina'daki ikinci yarışı Gabriel Bortoleto kazandı.

F3 Regional Asya - Yas Marina: İkinci yarışı Bortoleto kazandı

Yas Marina'da gerçekleştirilen ikinci yarışa Gabriel Bortoleto ilk sıradan başlarken, startta yanında Joshua Dufek vardı.

İlk yarışın galibi Sebastian Montoya 10. sıradan start alırken, temsilcimiz Salih Yoluç 17, Cem Bölükbaşı ise 26. sıradan start aldı.

Startta Bortoleto yerini korurken, Cem harika bir ilk tur geçirdi ve 18. sıraya çıkmayı başardı. Fakat ilk turda yaşanan temas nedeniyle temsilcimiz Salih Yoluç daha ilk turda yarışa veda etmiş oldu.

Cem, rakiplerini birer birer geçip, ilk 15'e kadar yükseldi. Yarışın ilk 10 dakikasının ardından Dino Beganovic ve Gabriel Mini arasında temas yaşandı.

Bu temasın ardından iki pilot da yarış dışı kaldı ve piste güvenlik aracı girdi. Cem, böylelikle 11. sıraya kadar yükseldi.

Sonrasında 10. sırayı da alan Cem, ilk yarışta temas yaşadığı Hadrien David ile mücadeleye girişti. Pist dışına taşan David, piste agresif şekilde döndü ve birbirleriyle çekişen Cem ile Pepe Marti'yi sıkıştırdı.

Bu üç araç arasında yaşanan temas sonrası Cem'in sağ arka süspansiyonu kırıldı. Üç pilot da yarışa veda etti.

Piste güvenlik aracı girdi ve bitime kısa bir süre kala da pistten ayrıldı.

Heyecan dolu son bölümde Bortoleto zafere ulaşırken, Lorenzo Fluxa ikinci oldu ve 3Y Technology'e dubleyi getirdi.

Arthur Leclerc üçüncü olup podyuma çıkarken, Sebastian Montoya dördüncü oldu.

Yarış sonucu:

 

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