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F3 Regional Asya: Cem ve Salih startta büyük kazaya karıştılar

Ekleyen:
, Şef Editör

Formula Regional Asya'da Cem Bölükbaşı ve Salih Yoluç'un talihsizliği, Yas Marina'daki üçüncü yarışta da devam etti.

F3 Regional Asya: Cem ve Salih startta büyük kazaya karıştılar

Bu yıl yeni sezon öncesinde hazırlık amacıyla Formula Regional Asya'ya geri dönen Cem Bölükbaşı, iyi götürdüğü birinci ve ikinci yarışlarda, rakiplerinin temasıyla yarış dışı kalmıştı. Buna rağmen takım, Cem'in aracını öğleden sonraki son yarışa yetiştirdi.

Formasyon turunun ardından yarış başladığında, Cem hareketlenemedi ve aracı gridde kaldı. O esnada bazı pilotlar 10. sıradaki Cem'den kaçarken, Amna Al Qubaisi büyük bir süratle Cem'e arkadan çarptı.

O esnada yandan geçen Salih Yoluç da kazaya dahil oldu.

Neyse ki hem Cem hem de Salih'in durumu iyiydi. Amna da araçtan çıkarıldı ve durumunun iyi olduğu açıklandı.

Fakat üç pilot da yarışa daha başlamadan veda etmiş oldular. 

Biz de üç pilota birden geçmiş olsun diyoruz.

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