F3 Asya Yas Marina: Zhou şampiyon oldu, Cem çaylak kupasında ikinci oldu

Cem Bölükbaşı, F3 Asya kış serisinin son yarışına Yas Marina'da çıktı ve yarışa 11. sıradan başladı.

Temsilcimiz, startta bir sıra kazandı ve ardından David Vidales'in kazasıyla bir sıra daha yükselerek dokuzuncu sıraya çıktı.

Sonrasında Kusk Maini'nin ardına gelen Cem, rakibi geçemese de damalı bayrağı dokuzuncu sırada gördü ve çıktığı 15 yarışın 13'ünde puan kazanmış oldu.

Cem böylelikle kariyerinin ilk F3 sezonunu 61 puanla dokuzuncu sırada tamamladı ve 12 pilotun yer aldığı çaylak kupasını ise Red Bull'un genç yeteneği Ayumu Iwasa'nın ardında ikinci sırada tamamladı.

Hafta sonuna Pierre Louis Chovet'in gerisinde gelen Alpine F1'in genç sürücüsü Guanyu Zhou, final yarışında Patrik Pasma'nın tüm baskısına rağmen damalı bayrağı ilk sırada görmeyi başardı ve 2021 F3 Asya serisini şampiyon olarak tamamladı.

Pasma damalı bayrağı ikinci sırada görüp, seriyi dördüncü sırada tamamlarken, Red Bull'un genç yeteneği Jehan Daruvala üçüncü oldu ve sezonu şampiyona üçüncüsü olarak tamamladı.

Roman Stanek final yarışını dördüncü bitirirken, Chovet beşinci, Williams'ın test pilotu Roy Nissany altıncı ve Çaylak Kupası'nda zafere ulaşan Ayumu Iwasa yedinci oldu.

İlk onu Maini, Cem ve Reece Ushijima tamamladı.